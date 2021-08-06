围绕韩美联合军演延期论，韩国政府和执政党内部都是四分五裂……朝鲜笑了. August. 06, 2021 07:24. . 共同民主党、正义党、开放民主党等74名泛执政圈议员昨天发表声明，要求延期韩美联合军事演习。他们主张，为了让朝鲜采取改善南北关系等相应措施，应该延迟联合演习。但共同民主党代表（党首）宋永吉表示：“韩美之间达成协议的军事演习不可避免。”此前，文在寅总统4日在听取军队指挥部报告时表示：“考虑到各种因素，要（与美方）慎重磋商。” 离举行韩美联合军演还有10天，但政府和执政党内部就此表现出四分五裂的局面。政府和执政党的正式立场是，既然韩美已达成协议，就应按计划实施。但从内心想法来看，事实上都近乎调整日程为时已晚的不可避免论。实际上，参加演习的美军大部分已进入韩国，目前已进入预备演习阶段状态，事实上无异于已经开始演习。 文在寅总统模棱两可的态度也成了助长内部不合拍的因素。文总统在没有明确指示是否实施的情况下，要求军队指挥部进行“慎重的磋商”。这只能让人理解为，和美方进行磋商，如果可能就推迟演习或使演习最小化。就因为这样，统一部和国家情报院公开提出了演习延期论，执政党议员们也联名上书展开舆论战等，一片闹腾。 这一切都始于朝鲜恢复通讯线路和施压中断演习的“和战”两面战术。朝鲜方面威胁称，如果在把单方面切断的通信线路重新连接起来之后举行联合军演，“将是没有意思的前奏”。再加上韩国情报机构提出朝鲜挑衅的可能性，又增加了其可能性。现在连执政党议员也想站出来看朝鲜的眼色、讨朝鲜的欢心。在这种内乱中，朝鲜过去肆意妄为的所有恶行全都被忘却，充满了虚无的期待。 如果联合军演就此延期，哪怕这是以朝鲜相应措施为前提的，最终也是因为害怕朝鲜的威胁，而连以国家安全为目的的定期防御演习，而且已经是压缩为电脑图纸模拟的、最起码的演习也要放弃的行径。正因如此，朝鲜才更加轻视韩国，气焰嚣张。尤其是韩国称“这是需要和美国磋商的问题”，悄悄将责任推给同盟，美国究竟会如何看待韩国的这种做法呢？

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