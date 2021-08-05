疫苗任务超负荷的医疗机构，急需制订阻止误接种的对策. August. 05, 2021 07:16. . 随着新冠疫苗接种集中在8月末至9月初，一线医疗机关都出现了超负荷的情况。这是因为，接种阿斯利康疫苗的60岁至74岁人群要进行第二剂接种，接种辉瑞、莫得纳疫苗的55岁至59岁人群要进行第二剂接种，40岁以下人群也要进行第一剂接种。由于各医院的工作负担加重，而且根据接种者不同，有3种疫苗的多品种接种，因此误接种的可能性非常大。 各医院在接种疫苗前必须预诊，而且对因其他疾病前来就诊的患者也要进行诊疗，因此一天能够接种的人数非常有限。防疫当局原来规定1名医生一天最多可以预诊100人，但随着第二剂接种工作全面展开，将最多接待人数增至150人。也就是说，医疗人员的业务增加了50%。 尤其是在首尔的一家医院，本月23日一天的预约者就达到175名等，出现了超额预约的事例。防疫当局以进行第二剂大规模接种还有时间为由，规定即使人数超过最大规模也可以预约。虽然说要在本周内进行调整，但是在一线医院中出现了“由于日程安排过多和多种接种，误接种的忧虑很大”的声音。截至7月16日，韩国共出现426起误接种事例，而在各医院大规模接种不同疫苗尚属首次，因此误接种现象可能会层出不穷。 如果注射多于或少于定量的疫苗，或注射不适合接种者种类的疫苗，疫苗效果就会降低，而且不能排除出现预想不到的副作用。这将导致国民对疫苗的信任大幅降低。在德尔塔毒株扩散的情况下，第四波流行还在持续，因此，提高接种速度非常重要，但不能忽视安全。提高接种安全性的方法是，迅速整顿预约系统，控制各医院内出现过多的接种现象。

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