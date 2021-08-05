时隔45年再次挑战奖牌，姐姐们“惹事”了，韩国女排晋级四强. August. 05, 2021 07:17. by 姜泓求 windup@donga.com. 由“排球女帝”金软景(33岁)率领的韩国女排时隔9年再次登上奥运会4强舞台。4日，在日本东京有明体育馆(Ariake Arena)举行的2020东京奥运会女排与土耳其队的四分之一决赛中，韩国队以3比2(17-25、25-17、28-26、18-25、15-13)获胜。韩国继2012年伦敦奥运会(第4位)之后，时隔9年再次进入四强，继1976年蒙特利尔奥运会(铜牌)之后，时隔45年再次延续了获得奥运会奖牌的希望。 世界排名第4位的土耳其队被评价为比排名第13位的韩国队实力高出一筹。韩国队在与土耳其的历届交锋中，截止到当天，以2胜7负处于劣势，自2010年世锦赛胜利后，更是遭遇了6连败。某海外体育博彩网站挂出韩国的胜利赔率是6倍，认为胜利的可能性很低。韩国队的平均身高(约182.3厘米)也比土耳其队(约188.3厘米)矮6厘米。 韩国女排克服了所有不利因素。特别是，在最后第5局5比7落后的韩国队，在10比10战平的情况下，主攻手朴恩真(22岁)利用发球破环了对方的接发球后，队长主攻手金软景将球推过球网，连续得分，抓住了胜机。再现了小组赛与多米尼加共和国、日本队的比赛中戏剧性的打满五盘的胜利。 曾在土耳其联赛活跃的金软景当天凭借进攻直接终结了比赛，取得了两队最高的28分(进攻成功率49.06%)。面对裁判令人不解的判罚，她不惜申领红牌(失分)，以示抗议，阻止了队友们的动摇。对角主攻朴贞雅(28岁)也在关键时刻作为终结者出场，取得了队内第二高的得分(16分)。 赛后，金软景以低沉的声音进入共同采访区，她表示：“感觉比伦敦四强时意义更大。为了这次奥运会做了很多准备，非常有信心。作为一名排球人，能给很多人带来好的排球，真的很棒”。在“失败=淘汰”的当天，在淘汰赛比赛之前，平时充足睡8个小时以上的金软景在前一天只勉强眯了1个小时，表现出了整晚都睡不着的紧张感。 但是，从金软景的最后一句话中可以看出她对奖牌的自信。“剩下的两场比赛我会好好表现的。”也就是说，在4强赛中也绝对要勇往直前。

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