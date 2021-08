无观众奥运会,气氛担当是“K-POP”. August. 05, 2021 07:16. by 任寶美 bom@donga.com. 根据新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情,在无观众入场情况下举行的2020东京奥运会上,K-POP取代了粉丝们的呐喊声。得益于无观众的比赛(?),歌声更清晰地响彻各个奥运赛场。刚开始,在奥运会上听到K-POP后感到惊讶的粉丝们在社交网络服务(SNS)上继续认证“我的歌手”歌曲,现在干脆可以制作“奥运会K-POP播放列表”,K-POP正在填满奥运会赛场。 4日,女排8强战韩国队与土耳其队的比赛十分精彩,整场比赛延续的K-POP串烧再次受到关注。关于能否进入4强的最后第5局决胜局,每当落后的韩国队追分时,像TWICE的《Alcohol-Free》、Seventeen的《非常NICE》、EXO的《Power》等熟悉的旋律似乎调动了运动员们兴奋感。 奥运会期间,除了以上这些之外,在排球场内BLACKPINK、ATEEZ、STACY、Stray Kids等各类K-POP歌手们的歌曲以串烧形式出现,成为人们热议的话题。1日女排与韩日队的比赛时,每当韩国队得分时,OH MY GIRL的《Dun Dun Dance》就会出现,球迷们也表示“日本在宿命的韩日比赛中也播放着K-POP”,并通过SNS认证了泰妍的《Weekend》和《Given-Taken》、《Everglow的《Dun Dun》。 横扫Billboard排行榜榜首的防弹少年团(BTS)的歌曲,不分花样游泳、拳击等项目登场,证明了其火爆的人气。安山以女子射箭个人赛金牌实现奥运三冠王时,射箭场上响起了BTS的《Permission to Dance》。 特别在BTS的粉丝团“ARMY(阿米)”之间,作为东京奥运会圣火最终点燃者,在全世界聚光灯下的女子网球明星大阪直美(日本)的练习场上,BTS的《Dream Glow》亮相成为了话题。因为与《Dynamite》、《Butter》等登上Billboard榜首的大型热门歌曲相比,这首歌曲相对较少被人所知。最终阿米们追踪SNS,找到了大阪直美是BTS的“忠实粉丝”的事实。 大阪直美2019年在自己的推特上认证了BTS的《Make It Right》流媒体,并写道“专辑(Map of the soul 7)中这首歌最棒”。去年,她曾表示自己曾运营过名为“自由打理Hobi的前额”的Instagram账号,并表示自己喜欢BTS成员J-Hope的“撩刘海”风格。 奥运会中出现的音乐将在奥运会组织委员会内的各项目体育展示部(SPP)中考虑到比赛的趣味和运动员们的士气而安排。部分运动员甚至通过联合会等,要求选择自己想听的歌曲。

