日本研究团队：“从拉姆达毒株中确认传播力强大的突异病毒”. August. 04, 2021 07:19. by 李恩澤 nabi@donga.com. 一项研究结果显示，德尔塔变异毒株正在导致世界各地的新冠疫情不断恶化，在这种情况下，另一种变异毒株“拉姆达”具有强大的传播力和对疫苗的抵抗力。研究团队表示：“拉姆达毒株可能会成为人类社会的潜在威胁。” 据路透社当地时间2日报道，日本东京大学的研究团队7月28日在科学论文网站“biorxiv”上公开了关于拉姆达毒株的研究结果。研究显示，在拉姆达毒株中观察到了抵抗疫苗使病毒失去力量的“中和作用”的突发变异和比现有新冠病毒传播力更强的突发变异。在特定条件下，拉姆达的传播力比德尔塔更强。但是，拉姆达毒株的传播力究竟比现有病毒强几倍、致命率达到什么程度等问题，目前尚未得到确认。研究团队表示担忧称：“目前全世界都尚未认识到拉姆达毒株的危险性。” 据悉，拉姆达毒株去年12月首次在秘鲁发现。但研究团队表示，更早时间、去年11月8日在阿根廷检测出的病毒中也发现了拉姆达毒株。拉姆达毒株正以秘鲁、智利、厄瓜多尔、阿根廷等南美国家为中心迅速扩散。根据秘鲁国家卫生研究所确认，超过80%的秘鲁确诊者都感染了拉姆达毒株。65%的国民接种了疫苗的智利也接连出现了因拉姆达毒株而感染的病例。根据全球共享禽流感数据倡议组织的介绍，目前发现拉姆达毒株的国家有26个。 世界卫生组织将拉姆达毒株分类低于“担忧变异”的级别“关注毒株”，但专家指出，应该予以调整。秘鲁利马市卡耶塔诺·埃雷迪亚大学分子微生物学家帕勃罗·冢山博士表示：“拉姆达毒株在初期并不被关注。现在陆续出现拉姆达毒株传播力强的指标。”

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