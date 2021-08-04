韩国大法院判决“排放认证造假”的韩国日产罚款1000万韩元. August. 04, 2021 07:20. by 申熙哲记者 hcshin@donga.com. 日本系汽车公司“韩国日产”因涉嫌伪造排放认证文件而被移交法院审判，最终被判处罚款1000万韩元。韩国大法院三庭（主审大法官卢泰岳）3日表示，在以违反《汽车管理法》等嫌疑被起诉的韩国日产的上诉审判中，维持了处以1000万韩元罚款的原审判决。 韩国日产涉嫌在2012年∼2015年的中型轿车“英菲尼迪Q50”认证过程中，没有进行实际测试而将其他公司的排放测试成绩单提交给环境部而被起诉。在一审中，法庭认定韩国日产的嫌疑，判处罚款1500万韩元。但在二审中，法庭认为应该适用犯罪当时的罚款限度，将罚金降低到了1000万韩元。二审法庭指出：“韩国日产汽车损害了进口公司自行检查汽车性能的‘自我认证制度’的社会信任。”

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