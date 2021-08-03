韩美联合军演，韩国统一部鼓吹“延期”，朝鲜插嘴要“取消”. August. 03, 2021 07:11. . 朝鲜国务委员长金正恩的妹妹金与正1日晚发表谈话称，如果韩美联合军事演习按计划进行，“将成为使北南关系的前进道路更加模糊的无趣的前奏曲”。她特别指出：“我们从未讨论过规模和形式问题。是展开敌对性的战争演习，还是做出重大决断，我们将密切关注。”这种压力是在韩美两国决定将联合演习规模缩小到上半年水平的情况下出现的。 可以说，朝鲜施压取消联合军演，是随着上周全面恢复韩朝联络通信线路早以预告之举。朝鲜此前不断要求中断的联合军演当然不会就此罢休，但实际上最先点燃战火的是韩国政府。统一部高层官员在通信线路恢复3天后表示“应该延期联合军演”，政府内部提出了延期论。不能排除在韩朝首脑间往来的亲笔信中，对联合军演交换意见的可能性。 金与正谈话对于恢复通信线路后执政党部分人提出的可能举行第四次韩朝首脑峰会的期待也泼了冷水，称之为“为时过早的轻率判断”。谈话称，“盲目的臆测和毫无根据的解释反而会让人失望”。结果，朝鲜恢复通讯线路的措施不过是给一心希望改善韩朝关系的现政府的诱饵而已。但是，统一部突然提出推迟联合军演的主张，朝鲜似乎是早在等待，干脆威胁说要取消。 韩国政府已经表现出惊惶失措的氛围。青瓦台相关人士昨天含糊其辞地表示，“现在还没有决定延期之类的事情”。执政党代表和国会国防委员长反而站出来表示：“必须按计划进行。”这不仅动摇了韩国社会的内部矛盾，还动摇了执政圈内部。作为韩美联合军演的共同主体和核心主管国，美国表明了“这是两国自己决定的问题”的原则立场，对韩美同盟表现出不安的目光。 在过去3年多时间里，韩美联合军演没有进行大规模实战训练，而且大幅缩小了规模，只在指挥所进行演习。目前已只剩下骨架，如果按照朝鲜的要求延期或取消，今后在韩半岛可能永远都不会举行联合军演。军事作为支援外交的手段，有时候也需要进行灵活的调整。但是，朝鲜拒绝一切无核化对话，至今仍在不断生产、积累核物质并提高核技术。

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