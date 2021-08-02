领导者的尊严. August. 02, 2021 07:24. . “如果不为自己的判断负责，你什么都不是。”—出自纳西姆•尼古拉斯•塔勒布的《Skin in the Game》 承蒙观众的谬爱，《钢铁部队》结束了影片的放映。有人说看到了“特种部队出身的自尊心对决”；有人说看到了“面对考验的英雄们的挑战”。我自己认为《钢铁部队》是有关领导力的寓言。 陆军特战司令部队长朴俊宇是钢铁部队24人中最完备的军人。他以独一无二的经验和领袖风范引领了队伍。在队内就参与任务的机会产生矛盾时，他最先放弃了机会。领导的勇气使队伍重新融为一体。海军海难救助战队队长郑成勋坦率地承认了自己是队内最弱者的事实。应该背负的队友的存在反而让队员们变得更加强大了吗？郑成勋的队伍出乎所有人的预料，进入了决赛。 从身边观察到，领导力的本来面目比起“应该做出判断的时候”，更像是“应该承担责任的时候”。由于钢铁部队是生存游戏，所以对于错误的判断，强制负有“淘汰”的明确责任。现实是怎样的呢？纳西姆•塔勒布警告说，“一个不负责的人拥有决策权的社会。”做出判断的人几乎不可能成为自己失误的牺牲者，责任失衡现象在社会上蔓延。责者判断，判者负责。在这平凡的文章前，领导人们的毛骨悚然。 钢铁部队的最后是扪心自问。能像郑成勋一样承认极限吗？能像朴俊宇一样让出机会吗。而且能完全接受这种判断的责任吗？领导者的尊严正是出于对自身判断负责的决心而发光的。

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