拜登再次戴上口罩，美国企业也要求戴手罩义务化. July. 30, 2021 07:19. by 兪載東 jarrett@donga.com. 新冠变异病毒德尔塔毒株在美国扩散后，美国总统拜登时隔两个月再次在室内戴上了口罩。 拜登28日在白宫戴着口罩会见了白俄罗斯在野党领导人斯维特兰娜·季哈诺夫斯卡娅。自美国疾病控制与预防中心今年5月放宽对接种疫苗者的口罩指南后，拜登一直没有戴口罩。疾控中心27日再次劝告说，即使接种疫苗，在室内也应该戴口罩。 谷歌和脸书等美国主要企业和州政府也同时加强了防疫措施。 据美联社报道，谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊当天在发给全球管理人员的电子邮件中表示，将使职员的疫苗接种义务化，并将返回办公室的时间从9月1日推迟到10月18日。脸书也于当天决定，美国地区职员必须接种疫苗。 彭博社报道说，苹果公司也计划在美国国内卖场对职员和顾客下达指示，无论是否接种疫苗，都要戴口罩。苹果建议卖场职员尽可能接种疫苗。福特公司对最近病毒不断扩散的密苏里州和佛罗里达州的工人和访问者下达了戴口罩的指示。摩根史丹利表示，将阻止未在纽约办公室接种疫苗的职员和顾客进入办公室。黑石公司也表示，只对接种完疫苗的职员开放办公室。 美国媒体报道说，拜登政府即将公布让联邦政府所有公务员接种疫苗义务化的方案。在这种情况下，州政府也开始对公务员接种疫苗施加压力。纽约州州长安德鲁·库莫宣布，应该让13万名州公务员注射疫苗。如果拒绝接种疫苗，就应该每周接受一次新冠病毒检测。纽约市表示将向疫苗接种者发放100美元（约11.5万韩元）。

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