击剑选手、奥运会银牌得主康映美：“重燃挑战世界第一的热情”. July. 29, 2021 07:41. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “她问我累不累。我问她‘即使生病也要参加奥运会吗？’”这是击剑女子重剑国家队选手康映美(36岁)所属的光州西区厅教练朴光贤(音)在得知康映美获得东京奥运会银牌的消息后，于28日说的话。 康映美去年在匈牙利布达佩斯参加国际击剑联合会(FIE)大奖赛后，被确诊感染新型冠状病毒肺炎。虽然是为了获得奥运会入场券而前往海外的远征，但也有人给她打上了“国家队1号确诊患者”的烙印，并进行了指责。 朴教练表示：“(康)映美一回国就感觉身体不好，和丈夫住一个房间等，费了很多心思”，“但是被发现感染新冠病毒后，非常辛苦。” 对于这样的康映美来说，此次奥运会银牌是非常宝贵的奖牌。康映美为了奥运会还推迟了退役和生育计划。她说：“如果生下孩子，我想成为能够帮助自己实现自己想要的一切的父母”，“在准备奥运会的过程中，我的热情重燃起来。我产生了(奥运会)结束后还能继续(击剑)事业的想法。”朴教练表示：“(康)映美在离开东京之前表示，奥运会结束后还要继续击剑。因为最好成绩只是世界第二名，所以非常想拿第一名。” 作为决赛最后一棒出场的崔仁晶(31岁•鸡龙市厅)也迫切希望获得奖牌。崔仁晶的心愿是奥运会结束后回到故乡忠南锦山，把奖牌挂在80多岁奶奶的脖子上。崔仁晶说：“直到上小学为止，父母都很忙，在奶奶的手中长大。成为击剑选手后，我经常制作加入好材料的药物或购买红参汁等送给奶奶。” 在球队中发挥穿针引线作用的国家队“老三”宋世拉(28岁•釜山市厅)非常想报答在困难的家庭环境中养育自己的母亲。她说：“击剑的一把剑大约需要20万韩元，道服需要70万~80万韩元，是需要昂贵装备的运动”，“母亲从事各种工作，从击剑所需的钱到大学学费，都是母亲的辛苦钱”，表达了对母亲的感激之情。 “老幺”李惠仁(26岁•江原道厅)则展现了负伤斗争精神。在2年前发生的手腕三角纤维软骨伤势尚未完全恢复的情况下，她参加了东京奥运会。李惠仁解释说：“刚开始受伤的时候，只要拿起重剑，手就会非常疼”，“我认为即使带着一定的疼痛也要前往东京。”她想起过去训练过程中因伤势过重不得不放弃击剑选手生涯的父亲李承林，直到决赛结束也没有放下手中的剑。

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