青瓦台表示“新冠疫情是南北间最悬而未决的问题”，暗示或将在疫苗和防疫领域提供支援. July. 29, 2021 07:41. by 朴孝穆记者 tree624@donga.com. 就恢复通信线路开始的南北关系改善动向，青瓦台28日把新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情列为最优先悬案。这表明，南北双方可以在疫苗和防疫领域进行合作。朝鲜国务委员长金正恩27日也提到了“保健危机”。 韩国总统府青瓦台国民沟通首席秘书朴秀贤当天在接受《东亚日报》电话采访时表示：“新型病毒是南北所有人的悬案”，“今后(南北)将从可能实现的方面开始进行讨论。”他在MBC广播节目中表示：“在韩国和朝鲜，新冠病毒疫情肯定是最优先悬案”，“我们(青瓦台)和国际社会约定了很多事项。”朝鲜也承认新冠病毒带来的困难。 据朝鲜中央通信社当天报道，金委员长在27日举行的第七届全国老兵大会上说：“今天对我们来说，史上第一次的世界性保健危机和长期封锁带来的困难和难处，正成为不亚于战争状况的考验关口。”随着韩国和朝鲜双双提及新冠病毒相关话题，预计讨论的行动也会加快。政府高层相关人士表示：“通信线路的恢复是低阶段的起步，今后可以通过(首脑间的)热线连接和视频会议系统等搭建沟通桥梁。”

한국어