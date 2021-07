能打败BTS的只有BTS自己,《Butter》重夺公告牌榜首. July. 28, 2021 07:43. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 再次证明了只有防弹少年团(BTS)才能压制防弹少年团的事实。防弹少年团凭借新曲《Permission to Dance》将自己的歌曲《Butter》挤出Billboard主单曲排行榜榜首,仅隔一周,两首歌曲再次互换了位置。 Billboard公告牌26日(当地时间)公布,《Butter》在主单曲排行榜“Hot 100”中排名第一。因9日公布的《Permission to Dance》,上周让出第1位,降至第7位的《Butter》时隔一周再次登上了冠军宝座。《Permission to Dance》的排名则跌至第7位,相当于和《Butter》互换了位置。Billboard当天通过官网表示:“《Butter》重新回到了第一位”,“这是第一次有歌手(团体)用自己的新歌夺回第一名后,将之前的第一名歌曲重新送上冠军宝座。” 《Butter》在“Hot 100”中8周时间排名第一,与今年最长时间保持第一的奥利维亚•罗德里戈的《驾驶执照》一样。将《Butter》和《Permission to Dance》两首歌曲加在一起,BTS连续9周蝉联公告牌榜首。 Hot100排行榜是综合音源下载和实物唱片销量、官方音频及视频流媒体数值、广播播放次数,评选出在美国最有人气的歌曲的排名。Billboard分析称,《Butter》之所以能够重新夺回榜首,最大的影响在于音源发售第9周的16日至22日,美国国内唱片销量达到11.56万张。这一数字比前一周(4.98万张)激增132%。《Butter》在美国的广播收听人数也达到3070万人,自发售以来首次超过了3000万人。 防弹少年团成员SUGA在粉丝社区Weverse上留下的文章中激动地写道:“这真是难以置信……”接着他补充说,“谢谢阿米(BTS粉丝俱乐部)各位,谢谢大家。”罗德里戈的《Good 4 U》被BTS的两首新歌挤在后面,连续9周停留在第二位。

