老龄层希望就业者1000万，政府会袖手旁观吗？. July. 28, 2021 07:44. . 希望将来参加工作的高龄人口首次突破了1000万名。据统计厅统计，55岁至79岁的1476万名国民中68%（1005万名）希望将来参加工作。这比一年前增加了43万人，他们平均希望工作到73岁。但高龄层中有一半是失业者，即使工作也以单纯劳务职或公共临时职为主。现在急需制定相关对策，阻止他们沦为贫困阶层，并积极将他们利用为劳动力。 高龄层放弃主要工作的平均年龄为49.3岁。也就是说，他们没到50岁就失去了工作，又被赶到了低工资的工作岗位上。每10名高龄人中就有6人是因为生活困难才希望工作。如果不解决这些人的工作问题，就很难摆脱经济合作与发展组织国家中老人贫困率第一位的不名誉。 15岁周岁以上的人口每3名中就有1名是高龄层，而且该比率正在日益上升。如果放任这些人成为失业者，不仅会导致人口减少，而且还会导致劳动力不足和增长缓慢。高龄层雇佣率为56%，是2005年开始统计以来的最高值，但是雇佣质量却在下降。约70%的就业者从事附加值低的公共岗位和农林渔业、批发零售、住宿饮食业等。因此，政府需要政策上的支持，以体现专业性和通过再教育，让他们从事高附加值的工作。 劳动界正在讨论延长退休年龄的问题。但是有不少人担心企业的负担会加重，青年失业状况会进一步恶化。韩国经营者总协会表示，如果把法定退休年龄延长到65岁，企业每年要承担的追加费用将超过14万亿韩元。专家们指出，首先要提高劳动灵活性。也就是说，只有改变以年功序列为主的工资体系和僵硬的雇佣结构，才能延长雇佣时间。 正在启动人口政策特别工作组的政府本月初明确表示，“继续雇佣高龄者”不是讨论的课题。这可能是因为考虑到青年层的反对。在政府不管不顾期间，高龄人口沦落为贫困人口，可生产人口日益减少。政府应该提高雇用灵活性，消除青年和老龄层之间的工作岗位矛盾，并根据时代潮流调整再教育和延长雇用时间等老龄层雇用环境。

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