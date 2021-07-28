最后一箭，老幺弓箭手的心脏疯狂地跳动. July. 28, 2021 07:45. by 任寶美 bom@donga.com. 金济德(17岁•庆北第一高中)高喊着“加油”，成为2020东京奥运会射箭混合团体赛和男子团体赛等双冠王。 在充满紧张感的状况下，像机器一样射进10分靶圈内的他也是心脏跳动的“人”。从27日举行的射箭个人赛开始，奥运会历史上首次直播了运动员们的心脏搏动频率(心率)。虽然他们是在完美的寂静中射箭的，但是赛事组委会试图将运动员细微的紧张感和肾上腺素的变化原封不动地展现出来。 当天，金济德在男子个人赛32强赛上，以3比7不敌弗洛里安•云鲁(德国)，被淘汰出局。心率毫不掩饰地揭露出金济德在比赛中感受到的紧张感。金济德在连续3箭10分的第一局中，心率为125次/分。但在第3局第一支箭命中8分后，他的心率超过了140次/分，在丢掉第3局后，他在第4局也连续射出8分，因此，他的心率达到了161次/分。在最后的第5局19比19双方平分的情况下，他射出了最后一支箭。在心率达到170次/分的情况下，箭射中了9分。云鲁的心率也跳到了163次/分，但是他的最后一支箭射进了10分靶圈内，确定了胜利。 世界射箭联合会(WA)主席汤姆•迪伦表示：“从电视上看射箭，很难感受到为了获得金牌而必须得10分的运动员们的紧张感。我们想传达运动员们生动的紧张感。”心率是根据设置在运动员12米开外的4组摄像机随着血管收缩而变化的细微身体变化计算出来的。运动员们的心率只能通过电视传送，而不会出现在赛场内。因为这样可以分散运动员们的注意力。

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