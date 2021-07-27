韩国军方拟禁止把未接种疫苗者派驻海外. July. 27, 2021 08:07. by 張寬錫, 尹相虎 jks@donga.com,ysh1005@donga.com. 韩国军方在26日提交给国会国防委员会的《国防悬案报告》资料中表示，正在讨论一份方案，今后要把海外派兵人员的选拔资格限定为新冠病毒疫苗接种者。青海部队第34批派出人员、“文武大王”舰（4400吨级驱逐舰）全体船员（301人）在“未接种疫苗”状态下派出，结果导致史无前例的防疫惨案。军方还透露，还在考虑对派遣官兵中未接种疫苗的人在当地进行接种或提前交班。据军队透露，目前被派到海外的1010名官兵中，有56人未接种疫苗。 国防部长徐旭当天出席国会国防委员会时表示：“考虑了向（青海部队第34批人员所在的）当地发送疫苗的各项方案，但舰只主要启航地阿曼不太配合，当地的疫苗也不赶趟，（阿曼）也不同意我们携带疫苗前往接种，因此判断在当地接种存在限制。”他还表示，为了让第34批官兵提前回国而紧急派遣空中加油机，“是操作手册本来就有的内容”。 对此，国民力量党所属国会议员成一宗表示，青瓦台国民沟通首席秘书朴秀贤称紧急派遣运输机是文在寅总统的独家创意，并问道：“军方似乎什么也没做，（青瓦台）可以侮辱军方吗？对此抗议过吗？”对此，徐旭表示：“总统确实有过指示，军队进行了讨论，手册上确实也有。” 执政党和在野党还就发生新冠集体感染的青海部队第34批人员成功执行任务的发言展开了攻防战。共同民主党议员安圭佰、金炳基出声附和徐旭，称“这是执行任务中出现不可抗力的情况”“因为几次失误，军队被游街示众了”“多做多错”，国民力量党议员成一宗和申元植则猛烈抨击军方：“指挥官向国民报告说是行动成功，这样做对吗？”“在世界海战史上也是纪录性事件”。对于国民力量党李采翼议员提出的辞职要求，徐旭表示：“感到责任重大。相关内容将由上面进行讨论。”

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