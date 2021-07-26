Kakao集团有望成为国内第5家总市值突破100万亿韩元的集团. July. 26, 2021 07:49. by 李相桓记者 payback@donga.com. 随着Kakao Bank、Kakao Pay等主要子公司即将在国内上市，Kakao集团有望成为国内第5家市价总额超过100万亿韩元的集团。 据韩国交易所25日透露，截至23日，Kakao的市价总额为66.4468万亿韩元。加上子公司Kakao Games(7.4933万亿韩元)和Neptune(9038亿韩元)，Kakao集团目前的市价总额为74.8439万亿韩元。 下个月6日在股市上市的Kakao Bank以公开募股价格为准，市价总额为18.6289万亿韩元。Kakao Pay在证券申报书上提出的公开募股希望价为6.3~9.6万韩元，如果适用下限6.3万韩元，市价总额至少达到8.2131万亿韩元。 截至25日，市价总额超过100万亿韩元的集团有三星(753.6万亿韩元)、SK(212.3万亿韩元)、LG(153.2万亿韩元)、现代汽车(149.3万亿韩元)等4家。

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