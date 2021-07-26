我们可以变得更好. July. 26, 2021 07:51. . “事情在变坏的同时也在变好。也会在变好的同时变坏。” ——摘自汉斯·罗斯林等著《真相（Factfulness）》 我是一名绘制着名为《医生博士育儿日记》网络漫画的工学博士。在这个“经断女（中断职场经历的女子）”很常见、但“经断男”一词很陌生的社会里，我因为3年的育儿经受了经历中断，在苦思前途之后，终于走上了网络漫画作家的道路。 我一边画育儿漫画，一边就育儿和工作并行的困难、经历中断等问题讲述了很多。虽然我也很想拿出解决的对策，但是因为问题太过复杂，而且我的见识也不太充分，所以只能谈一谈内心的共鸣。在会议上没提出点子，反而成了提出“不可行的理由”而拖人后腿的人，因这种负罪感久久无法入睡。有一天，读了一本名为《真相》的书。 这本书通过大量的数据，介绍世界朝着好过个人想法的发展方向。这并非说我们的社会没有任何问题。它是说，虽然情况不好，但明显在好转。那一瞬间，我陷入了像被棒击一样的冲击。的确，在我经历的问题中有好转的部分。男卫生间装上了换尿布台、家庭卫生间增加、扩大无偿保育等，明显都是值得肯定的变化。但是没有主养育者的绝对牺牲，生养孩子依然是不容易的坏状态。 现在这个时代，人们把太多精力放在拉帮结派，互相厌恶上。但有些问题影响所有人，不分性别、种族、宗教。对于已经决定从事育儿工作的我这一男子而言，育儿相关的问题大多也是一样。为了解决这些问题，我们不应该齐心协力吗？虽然我们生活在艰难的时代，但我们能过得更好。

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