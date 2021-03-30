英国媒体：“缅甸114人死亡当日，军方举行盛大晚宴”. March. 30, 2021 07:30. by 纽约=常驻记者柳在东、李恩泽记者 jarrett@donga.comnabi@donga.com. 当地时间27日，缅甸军警开枪打死包括儿童在内的114名平民，缅甸军方当天举行了豪华宴会。 据英国广播公司（BBC） 29日报道，发动军事政变的国防军总司令敏昂莱等军队将领27日在首都内比都举行“缅甸建军日”活动后，举行了盛大的晚宴。推特上上传了穿着白色制服、打着蝴蝶结的军方人士微笑着走在宴会场红地毯上的照片。当天军警流血镇压导致100多名市民死亡，是自上个月1日发生政变以来死亡人数最多的一天。 美国总统拜登28日就缅甸事件表示：“令人震惊，令人震撼。目前正在讨论应对策略。”欧盟外交安全政策高层代表博雷利也表示：“绝不能容忍在（军方）自己的日子里针对本国国民实施的暴力行为。” 但有人批评说，像这样只发出谴责声音的国际社会应对方式，没有对军方施压的效果。在联合国，由于安理会常任理事国、与缅甸军方友好的中国和俄罗斯的反对，连集纳会员国意见的决议案都没能通过。

한국어