現代汽車工會要求拿利潤“N%作績效獎”，卻連人工智能和機器人都反對

現代汽車工會進入了罷工程序。繼工會24日進行的爭議行爲表決投票以92%的贊成率通過後，25日中央勞動委員會決定停止調停，工會獲得了爭議權。最近SK海力士和三星電子點燃的“營業利潤N%的績效獎”矛盾和罷工的導火索轉移到了國家經濟的另一個核心軸——現代汽車。在今年的工資及團體交涉過程中，現代汽車工會要求提高基本工資並把去年淨利潤的30%作爲績效獎金。現代汽車去年的淨利潤爲10.36萬億韓元，工會提出要瓜分其中的3.12萬億韓元。受美國關稅等影響，淨利潤比一年前減少22%，但工會仍然要求大規模發放獎金，這是不合理的要求。現代汽車在中東戰爭餘波不斷的今年也很難對業績持樂觀態度，缺乏用於尖端技術開發的彈藥。如果按照工會的要求舉行獎金盛宴，爲確保未來競爭力的投資可能會出現問題。有人指出，利潤分配是投資和分紅等經營判斷的領域，成爲爭議對象本身就不合適。更令人擔憂的是，工會甚至阻止了關係到公司未來的人工智能轉型和引進機器人。工會要求引進人工智能和機器人等新技術時，義務性地與工會進行事前協商。工會還主張實行即使投入機器人也能保障僱傭、即使工作時間減少也要維持工資的“完全工資制”。這與日本豐田工會在今年的勞資談判現場表示“將思考人工智能無法代替的人類獨有的附加價值，提高根本性的生產效率，提高未來競爭力”截然不同。全球移動產業的競爭正在激烈地展開，讓人無法預測未來。在這種嚴峻的現實中，以罷工爲武器、貫徹無理要求的舊態再也不能容忍。如果錯過一次未來技術主導權，公司的生存和工會的工作崗位都將無法保證。必須擺脫只看眼前利益的狹隘視野，表現出先考慮公司長期未來戰略和對國家經濟影響的成熟姿態。