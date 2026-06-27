

國民力量黨在6·3地方選舉中，在湖南地區連一名基礎、廣域團體長當選人都未能產生。光州、全南、全北的41個基礎團體長（基層政府負責人）中，只有全南木浦市長和全北扶安郡守兩個職位推出了候選人，全州市長候選人因違反候選人規定被取消登記。剩下的38個地方甚至沒有進行黨內提名。雖然執政初期的地方選舉對執政黨有利，但先不說第一在野黨有沒有產生當選人的實力，它是否具備這樣的意志是值得反思的。



對於共同民主黨來說，大邱-慶北是不亞於湖南之於國民力量黨的險地。儘管如此，共同民主黨還是不斷推出沒有當選可能性的候選人。在大邱-慶北31個基礎團體長中，除了義城、清道、星州、蔚珍郡守外，共同民主黨共在27個地方進行挑戰。在釜山-蔚山-慶南的39個基礎團體長中，只有和進步黨實現候選人單一化的蔚山東區廳長、釜山蓮堤區廳長、慶南陝川郡守沒有推出候選人，其餘36個地方都進行了公推。此次選舉雖然共同民主黨在大邱-慶北全軍覆沒，但在釜山-蔚山-慶南產生了12名基礎團體長和1名廣域團體長（省級地方政府負責人，釜山市長全在秀）。與2022年地方選舉中大邱-慶北和釜山-蔚山-慶南的廣域、基礎團體長中只當選慶南南海郡守一人相比，是令人刮目相看的成果。



國民力量黨在湖南並不只是慘敗。前公推管理委員長李貞鉉2014年在全南順天-谷城、2016年在順天當選國會議員，證明湖南也能插上保守的旗幟。2022年總統選舉中，當選總統尹錫悅在湖南地區獲得12.75%的選票，成爲保守政黨候選人中的最高得票率。考慮到當時與落選的共同民主黨候選人李在明的整體得票率只差0.73個百分點，湖南的支持堪稱其當選的原動力。



但國民力量黨在湖南表現出的成果和努力僅此而已。繼尹錫悅宣佈戒嚴和被彈劾之後，張東赫領導的保守團結行動使湖南剩下的支持層喪失殆盡。在執政黨慘敗的2024年議會選舉中，保守陣營蔓延的“忽視湖南”氛圍也暴露無遺。被安排出任比例代表議員的湖南人士只有姜善榮、印曜翰兩人，相關批評擴散後，該黨急忙重新調整順序，又安排了趙培淑。黨內仍然存在“再怎麼努力湖南也絕對不會投我們票”的看法。



在大邱市長選舉中以45.05%的支持率落選的前國務總理金富謙，當選可能性高於以往任何時候，因此即便埋怨大邱市民也情有可原。但他承認失敗，說“莊稼漢不會責怪自己耕種的田地。”以打破地區主義爲目標、在2000年議會選舉中挑戰釜山而失敗的前總統盧武鉉也表示，“農民不能埋怨田地”，尊重釜山市民的選擇，兩年後當選爲總統。共同民主黨不斷在嶺南推出候選人，打破了保守的銅牆鐵壁，其背後，是與其埋怨田地，不如以堅持不懈地耕地的態度和努力，贏得嶺南選民們對此逐漸敞開心扉。相反，國民力量黨在此次選舉中乾脆放棄了湖南，甚至沒有表現出攻略的意志。湖南選民們問道：“如果是在埋怨田地，是不是應該先改變這種想法？”

