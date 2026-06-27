韓國下調汽柴油最高限價每升150韓元

國際油價回落至中東戰爭前水平，政府決定時隔3個月下調石油最高限價。不過，鑒于中東局勢依然不穩，政府將維持最高限價制度。政府計劃在下半年（7至12月）凍結電、燃氣等主要公共費用，並投入1萬億韓元用于農畜水産品折扣等，全力穩定物價。副總理兼財政經濟部長官具潤哲26日在政府首爾大樓主持召開緊急經濟本部會議兼民生物價特別管理相關部門長官工作組會議，發布了包含上述內容的民生物價穩定方案。具潤哲表示，“綜合考慮國際油價下跌、民生負擔和財政狀況等因素，將在現行水平基礎上下調石油最高限價，並在石油類消費者價格趨穩之前維持（最高限價制度）。”産業通商部當天宣布，各油種最高限價每升下調150韓元。由此，最高限價調整爲汽油每升1784韓元、柴油每升1773韓元、煤油每升1380韓元。新限價自27日零時起適用。最高限價是煉油企業向加油站供應的基准價，實際加油站零售價預計從本月底至下月初降至每升1800多韓元區間。據韓國石油公社統計，當天全國加油站汽油平均零售價爲每升2005.97韓元。此次下調最高限價是反映霍爾木茲海峽通航恢複預期以及供應擔憂緩解導致的國際油價下跌。25日上午8時，布倫特原油期貨價格爲每桶73.14美元，恢複至戰爭爆發前（72.48美元）水平，美國西得克薩斯中質原油價格跌至每桶70美元下方。政府期待，通過將石油最高限價每升下調150韓元，可産生未來物價漲幅不超過3%的效果。下半年電、燃氣等主要公共費用將予以凍結。上下水道、公共交通等地方公共費用也將盡量控制提價。政府的目標是將下半年消費者物價漲幅控制在3%以內。但現實條件不容樂觀。韓元對美元彙率在1500韓元壹線高位運行，上月消費者物價同比上漲3.1%。世宗=鄭順求記者、世宗=金秀研記者 soon9@donga.com、xunnio410@donga.com