執政黨：“通過修憲解散選舉管理委員會……名稱和構成全部改換”

針對6·3地方選舉中出現的“選票短缺事件”，共同民主黨決定通過修改憲法解散中央選舉管理委員會。即，修改保障選管委獨立性的憲法條款，更換選管委名稱，並把它納入監查院的監查對象。共同民主黨“守護國民參政權的選舉管理委員會改革工作組”26日在首爾市汝矣島國會召開第六次會議，作出了上述表示。擔任負責人的宋基憲議員表示：“將通過修改憲法解散選舉管理委員會。爲了能讓選管委成爲廣泛保障國民參政權的憲法機關，將變更其名稱和構成方式。”這預示着1987年民主化以後一直維持的現行選舉管理委員會體制將進行大規模改革。工作組還計劃在憲法中明確規定，目前處於監察死角地帶的選管委接受監查院的監查。宋基憲表示：“將確保事實上曾是禁地的選管委財政、運營的整體透明性。”共同民主黨還決定同時推進選舉管理委員會法的修改。通過這一措施，將原來由大法官兼任的中央選舉管理委員會委員長進行常任化，並把原來9名選舉管理委員中只有1名常任選舉管理委員增至3名。其核心目的是，讓3名常任委員分別負責選舉的投票管理、調查查處、組織運營業務，防止管理出現空白。共同民主黨還決定推進對總管選舉管理委員會事務的事務總長實施人事聽證會的方案。目前由法院院長、庭長法官兼任的地區選管委委員長也將常任化。不過，相比修憲，國民力量黨的立場是應首先對選管委實行特檢。國民力量黨發言人鹹仁京（音）表示：“僅憑國政調查存在明顯侷限性。政府和執政黨應立即接受選管委特檢，查明真相，嚴肅追究責任人。”金自炫記者 zion37@donga.com