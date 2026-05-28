朝鮮展示“朝鮮版天舞”混射能力 威脅癱瘓韓國防空網將首都圈化爲焦土

朝鮮中央通訊社27日稱，朝鮮國務委員長金正恩前壹日（26日）到場觀摩了“新型輕型多用途導彈發射系統”和“多管戰術巡航導彈武器系統”的試射，並公開了從輪式多管發射架上接連發射推測爲“火星-11”型的短程戰術彈道導彈和240毫米火箭炮彈的照片，炫耀在單壹發射架上同時發射彈道導彈和火箭炮彈的能力。朝中社報道稱，金正恩前壹日威脅說：“重要而高難度的國防科學技術已投入實戰武器試驗”，“必須擁有使敵對勢力在理論上根本無法生存的破壞力”。這意在恫嚇，戰時將通過彈道導彈、火箭炮和巡航導彈同時多發“混射”，突破韓國防空網，將首爾等首都圈化爲焦土。此次多用途導彈發射系統被評價爲與韓國軍方“天舞”多管火箭炮或美軍“海馬斯”（高機動火箭炮系統）相似，可從單壹發射架發射多種高精度導彈，並具備快速再裝填能力和高度機動性，堪稱“朝鮮版天舞”。韓國軍方認爲，朝鮮意在以此取代前方炮兵部隊老舊的火箭炮，增加遠程炮的射程和精度，強化對韓打擊能力。韓國國防安全論壇秘書長申鍾佑分析稱：“這是朝鮮去年勞動黨成立80周年閱兵式上公開的多用途導彈發射系統的首次試射”，“若實戰部署，朝鮮前方軍團炮兵部隊的作戰半徑將從現有的70公裏擴大至不到200公裏。”朝鮮還公開了短程戰術巡航導彈的發射場面。朝中社聲稱，該型導彈將部署在南部邊境地區的遠程炮兵旅，能超精密打擊100公裏界線上的目標。該導彈若部署在軍事分界線（MDL）附近，首爾等首都圈大部分地區將被納入其射程。專家認爲，朝鮮公然暴露了通過彈道導彈、火箭炮和巡航導彈等“混射”癱瘓韓國防空網的意圖。慶南大學遠東問題研究所教授林乙出（音）分析稱：“在最前沿炮兵旅實戰部署人工智能誘導巡航導彈等，旨在最大限度制造對首都圈及前沿部隊的直接、實戰打擊恐懼”，“表露了有能力癱瘓韓軍‘殺傷鏈’及韓國型導彈防禦體系（KAMD）的技術自信。”尹相虎=軍事專門記者、權午赫記者 ysh1005@donga.com、hyuk@donga.com