三星工資協商時隔5個月終於達成協議……“籌集5萬億韓元共贏基金”

三星電子勞資雙方27日舉行了工資協議簽字儀式，結束了第一次交涉後持續5個月的獎金矛盾。這意味着雙方終於擺脫了因半導體罷工最多有可能損失100萬億韓元的情況。三星電子還提出了5萬億韓元規模的共贏合作計劃。當天，三星電子勞資雙方在京畿道龍仁市器興區的三星電子研修院“寰宇（The Universe）”舉行2026年工資協議簽字儀式，並簽署了協議。自去年12月開始勞資交涉以來，前後歷時5個月。此前，勞資雙方在預定總罷工前一天的20日晚戲劇性地提出了工資協議暫定協議案，工會從22日開始對此進行贊成和反對投票。在籍工會成員65593名中有62616名投票，46142名贊成，臨時協議案以95.5%的投票率和73.7%的贊成率通過。通過此次妥協，半導體部門員工將獲得相當於今年本部門營業利潤10.5%的特別獎金和之前支付的超額利潤獎金，營業利潤的約12%將作爲獎金財源。如果今年實現300萬億韓元的營業利潤，存儲器事業部的人均收入將達到6億韓元左右。三星電子社長團在交涉達成妥協後，向國民道歉，並宣佈在今後5年內共投資5萬億韓元用於“建立共贏生態系統”和“培養未來人才”。社長團表示：“爲了使三星的成長和成果在韓國社會形成良性循環，將強化社會責任。”在半導體超好景氣分配爭議愈演愈烈的情況下，社長團決定推出具有社會貢獻性質的共贏合作基金。詳細的執行計劃將通過理事會和守法監督委員會的討論確定。三星電子雖然度過了罷工危機，但內部組織矛盾的縫合仍然是課題。智能手機等設備體驗部門在此次協商結果中，人均只領取了600萬韓元的公司股。三星電子設備體驗部門負責人（社長）盧泰文當天通過公司內部信息表示：“對各部門的成果差異感到責任重大。”李東勳記者、朴鍾民記者 dhlee@donga.com、blick@donga.com