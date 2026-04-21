目前正對印度進行國事訪問的韓國總統李在明20日（當地時間）與印度總理納倫德拉•莫迪舉行首腦會談後表示：“在充滿不確定性的時代，大韓民國與印度壹致認爲可成爲促進相互增長與創新的最佳全方位合作夥伴。”兩國首腦同意全面加強韓印“特別戰略夥伴關系”，並將合作擴展至造船、金融、人工智能、國防及國防工業領域。李在明總統當天在印度新德裏海得拉巴宮迎賓館發表聯合新聞公報時稱：“雙方決定升級兩國經濟合作框架，創造共同發展新動力”，“雙方決定努力推動目前年均250億美元規模的兩國貿易在2030年前擴大至500億美元水平。”爲此，兩國簽署了包括新設首個部長級經濟合作平台“産業合作委員會”在內的15份諒解備忘錄（MOU）。産業合作委員會系旨在通過協商貿易與投資相關懸案，發掘造船、核能、關鍵礦物等各領域共同項目的機構。雙方還簽署了以2027年上半年達成協議爲目標的韓印全面經濟夥伴關系協定（CEPA）改善談判重啓共同宣言。印度作爲世界人口第壹的經濟大國，在全球市場中的重要性備受關注。印度國內生産總值（GDP）自2014年以來每年增長7%以上，預計2027年將超越日本與德國，跻身三大經濟大國行列。李在明總統當天在公開的《新印度時報》書面采訪中強調：“將超越電子及汽車等傳統産業，將合作擴展至造船、金融、國防工業領域，以實現‘與韓國攜手在印度制造’的願景。”朴訓祥 tigermask@donga.com