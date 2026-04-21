繼防彈少年團後 本周末K-POP將在日本三大場館同時開唱

Aespa東京巨蛋、TWICE東京國立競技場、東方神起日産體育場……繼防彈少年團（BTS）于本月17日和18日在日本東京巨蛋成功舉辦世界巡回演唱會後，本周末K-POP將再度席卷日本主要演出場館。在日本，K-POP演出雖已非新鮮景象，但東方神起、Aespa、TWICE等重量級組合同時段在大規模場館開唱，其意義不容小觑。首先，作爲第二代偶像團體代表、在日本享有長久人氣的東方神起，將于25日和26日登上位于神奈川縣橫濱市的日産體育場。該場館可容納約7萬名觀衆，在日本亦屬頂級藝人方可登台的演出聖地。東方神起已于2013年作爲海外藝人首次進軍該場館，2018年更創下日本演出史上首度連演三場的紀錄。早在2000年代中期K-POP歌手尚未普遍走紅日本之前，東方神起便已奠定堅實基礎。憑借累積的粉絲群體，該組合目前已步入即便無新曲或話題熱度，其演出本身亦能以“成熟秀作”形態被消費的階段。大衆音樂評論家林熙允評價稱：“東方神起是在日本最具象征意義的K-POP歌手，其高忠誠度的日本粉絲具備充分的消費能力以支持巡演。”近期在日本展現最強火力的TWICE，也將自25日起至26日和28日，分三場在東京國立競技場登台。這是該組合第六次世界巡回演出的壹環，亦是海外藝人首次在此舉辦專場演唱會。演出采用360度開放舞台，預計每場動員觀衆約8萬名，總規模達24萬名。TWICE除持續開展本地活動外，日本成員湊崎紗夏、名井南、平井桃組成的“MISAMO”小分隊亦人氣頗高，構築了廣泛的粉絲基礎。近期該組合參與流媒體平台奈飛動畫劇集《K-POP獵魔女團》插曲《Take Down》演唱，在北美市場取得良好反響，也起到積極作用。大衆音樂評論家金度憲表示：“TWICE雖自出道初期便人氣高漲，但受《K-POP獵魔女團》影響，新粉絲流入顯著增加。”第四代女團Aespa也于同壹周末在東京巨蛋開唱。出道第七年的Aespa于2023年8月以出道後最短時間——兩年零九個月——作爲海外歌手首次進軍東京巨蛋，此次已是第三次登上該場館舞台。本月11日和12日，該組合亦首次登上大阪京瓷巨蛋。大衆音樂評論家朴熙雅評價稱：“Aespa在第四、第五代女團中表現突出，正維持穩定人氣。”K-POP團體緣何能在日本接連舉辦如此大型演出？有觀點認爲，K-POP在日本已不再是外國音樂，而已成爲當地音樂市場的主要消費門類。據韓國關稅廳進出口貿易統計，去年韓國唱片出口額達3.0174億美元，其中對日出口額爲8062萬美元，位列出口對象國首位。去年迎來開業30周年的連鎖唱片零售店“Tower Records”澀谷店店長青木太壹在接受《朝日新聞》采訪時透露：“過去這裏曾是‘流行音樂聖地’，但目前最大銷售額來自K-POP，其銷售額已達流行音樂的兩倍以上。”史智媛記者 4g1@donga.com