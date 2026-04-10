伊朗戰爭導致電費大幅上漲……電力批發價暴漲47%

進入4月以來，電力批發價格比去年底上漲超過40%。伊朗戰爭的影響還未正式反映出來，電力價格卻開始上漲。有人擔心，在影響正式開始的5月以後，“電費炸彈”可能會炸響。據電力交易所9日透露，當天陸地標準電力批發價爲每度（千瓦時）132.58韓元，比去年12月（90.43韓元）上漲46.6%。進入本月以來，電力價格徘徊在120韓元左右。標準批發價是發電站向韓國電力供應的電費標準，如果該價格上漲，韓電向企業等供應的電費也很有可能上漲。電力價格上漲的原因是2月伊朗戰爭的爆發。因爲發電站即便使用1-2月份之前訂購的液化天然氣等作爲發電原料，制定電力價格時適用的匯率也是2-3月份的平均值。因爲反映了戰爭爆發後上漲的匯率，所以供應價格急劇上漲。產業界內外認爲，電力價格上漲纔剛剛開始。以1月份爲準，國內發電量中液化天然氣等天然氣比重爲31.3%。如果發電廠將伊朗戰爭爆發後高價確保的液化天然氣用於實際發電，電力價格上漲幅度必然會更大。從5月份起，價格上漲幅度將越來越大，很多人預測6-7月份漲勢會更加劇烈。2022年2月爆發的俄烏戰爭時，電力批發價格也在當年12月達到每度267.55韓元，是前一年年均（93.98韓元）的約三倍。首爾科學技術大學未來能源融合系教授劉承勳（音）表示：“電力價格今後可能會是戰爭前的兩倍以上。隨着夏季的臨近，電力需求會更大，因此包括髮電站在內，韓電、企業、家庭等都只能分擔痛苦，節約電力消費。”朴賢益記者 beepark@donga.com