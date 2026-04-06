到處是戰爭之中的地球……“在太空看來是一個”

時隔半個世紀載人奔向月球的“阿耳忒彌斯2號”計劃的“獵戶座”宇宙飛船橫穿深邃的宇宙，不知不覺間比地球更接近月球。據美國國家宇航局5日透露，“獵戶座”當地時間2日下午7時49分脫離地球軌道，在飛行的第四天4日，正在經過距離地球約27.1979萬公里的地點。當晚9點9分，飛行員克里斯蒂娜·科克（美國宇航局）和傑里米·漢森（加拿大航天局）輪流手動操縱宇宙飛船，用41分鐘的時間對宇宙飛船進行上下左右、前後立體機動（6自由度）和單純轉換方向（3自由度）兩種推力器模式的檢查，確保了操縱性能數據。機組人員們還介紹了窗外地球的樣子。在美國宇航局3日舉行的現場直播記者會上，進行月球探測的黑人飛行員第一人維克托·格洛弗表示：“在這裏俯瞰，大家看起來是一個存在。無論來自哪裏，都是智人，都是一個人類整體。”裏德·懷斯曼指令員也表示：“從北極到南極、極光，地球盡收眼底，四個人都停止了原來的動作。”此次飛行中最令人屏住呼吸的瞬間將出現在6日。“獵戶座”飛船將從下午2時45分開始，進行約6個小時的近月飛行。預計在晚上7時2分左右，接近距離月球表面約6544公里的位置，通過“最近點”，同時還將觀測到太陽被月球遮擋的日食現象。機組人員們計劃根據月球科學團隊事先選定的表面地形清單，進行高分辨率相機拍攝，並對人類從未用肉眼確認過的部分月球背面區域進行現場記錄。獵戶座利用月球引力繪製8字形軌道，並於10日返回地球。雖然“獵戶座”在深宇宙中巡航，但“阿耳忒彌斯2號”搭載的韓國立方衛星“K-Rad Cube”最終通信失敗。韓國宇宙航空廳5日表示：“任務運營組在首次通過近地點後，到4日爲止一直試圖進行通信，但沒有發現信號。”通信中斷的衛星有可能在無法維持軌道的情況下再次進入地球大氣層並被銷燬。此外，當天科技情報通信部國家研究開發事業評價總管委員會將宇宙廳的“小型月球着陸器開發事業”選定爲預備妥當性調查對象。其構想是，以2030年初登月爲目標，從設計月球着陸器到着陸方式，由民間企業主導。金在亨 monami@donga.com