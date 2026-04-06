李在明：“補充預算不增加地方負擔，這是最基本的算術”

李在明總統5日就“戰爭補充預算”直接反駁了部分人提出的地方自治團體財政負擔增加的憂慮，並強調補充預算反而會擴大地方財政餘力。李在明當天通過X（舊推特）共享了援引國會預算政策處報告的媒體報道，並表示，“增加（地方政府）財政負擔的說法太不像話了”。預算政策處分析稱：“高油價受害支援事業費6.14萬億韓元中，地方費比重約爲1.32萬億韓元，根據個別地方政府的財政餘力，有可能會成爲負擔。”李在明就補充預算案中高油價受害支援金表示：“全額撥付給地區居民的（高油價）受害支援金，中央政府負擔70%至80%，地方政府負擔20%至30%。”“在此次補充預算中，爲增強地方政府財政餘力的地方交付稅爲9.7萬億韓元，支援金事業所需的地方政府負擔金爲1.3萬億韓元。地方政府的財政餘力將增加8.4萬億韓元。”他還說：“總的來說，地方的財政負擔是增加了還是減少了呢?明顯減少了。這是最基本的算術。”他還指出：”雖然有人批評政府是否侵犯了地方政府自主決定擴大財政餘力的權利，但增加財政負擔是不可能的。”李在明當天出席在首爾市永登浦區汝矣島純福音教會舉行的韓國教會復活節聯合禮拜。他表示：“政府會更加關注困難人羣，更加細心地進行支援。爲了不讓此次危機演變成更大的危機，不讓處境困難的人們的生活更加困難，會用非常的決心，動用一切可用的政策手段進行應對。”尹多彬記者 empty@donga.com