創新金融守護能源安全…海上風電“特種船”啓航

3月26日，全羅南道木浦新港。港口碼頭上停泊著1600噸級船舶“努裏巴拉姆”號。該船將于4月初啓航，前往全羅南道新安郡新安牛耳海上風力發電站施工現場。新安牛耳海上風電項目是政府主導、企業和國民共同參與的150萬億韓元規模國民成長基金的首個投資項目。在裝有巨型起重機的“努裏巴拉姆”號甲板上，船員們正在裝載建設風力發電站所需的支撐結構。正在檢查船體的CGO公司理事金正勳介紹說：“76名船員將在新安牛耳島壹帶停留約8個月，進行風力發電站建設施工。我們將配合工程開工日期于4月啓航。”“努裏巴拉姆”號是運輸和安裝海上風力發電站下部基礎結構的特種船舶。這是韓國企業首次建造此類特種船舶。這也反映出韓國在新能源領域尚處于起步階段。據經濟合作與發展組織統計，2024年韓國新能源發電占比爲10.54%，在38個成員國中排名第37位。美國、以色列與伊朗之間的戰事加劇了以石油和液化天然氣爲中心的能源供需危機，守護能源貧國韓國能源安全的新能源的重要性日益凸顯。韓國新能源市場此前相比發達國家技術水平不高，盈利能力不明朗，融資面臨困難。然而，即便存在虧損風險仍著眼于未來價值進行投資的“創新金融”已在海上風電領域邁出第壹步，此舉能否成爲推動韓國能源自主的催化劑備受關注。同時，要求創新金融不僅爲新能源等戰略産業纾困，還應成爲出口多元化和地方經濟振興核心動力的呼聲也日益高漲。韓國金融研究院院長李恒镛強調：“金融應當向更具生産力的領域、未來能夠創造更高附加價值的領域提供更多資金，引領經濟增長。”