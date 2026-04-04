韓法宣布“核電同盟” 旨在奠定共同進軍全球市場基礎

韓國總統李在明3日與對韓國進行國事訪問的法國總統埃馬紐埃爾•馬克龍舉行首腦會談，並表示“雙方確認了爲確保霍爾木茲海峽安全海上運輸通道而進行合作的意願”。在中東戰事長期化導致經濟和安保危機憂慮加劇的情況下，韓國選擇了與歐盟核心國家法國攜手合作。李在明當天在青瓦台舉行的韓法首腦會談後共同會見記者時表示：“爲共同應對中東戰爭引發的經濟及能源危機，雙方決定共享政策經驗和戰略，並爲消除全球經濟的不確定性共同努力。”馬克龍表示：“必須確保霍爾木茲海峽（航行）能夠重新恢複”，“在全球局勢相當不穩定的情況下，必須建立多邊主義（問題解決）機制。”當天，兩國決定將2004年建立的“21世紀全面合作夥伴關系”升級爲“全球戰略夥伴關系”，這是時隔22年首次提升關系級別。此外，雙方還簽署了涉及核電、人工智能、核心礦産等多個領域的3項協定修訂案和11項諒解備忘錄（MOU）。韓國水力原子力公司分別與法國國有企業歐拉諾公司和法馬通公司簽署了諒解備忘錄，旨在加強核燃料供應鏈合作，並強化全球核電市場合作基礎。這標志著核電強國韓國與法國開啓了合作之路，此前雙方曾在阿聯酋阿布紮比巴拉卡核電站、捷克杜科瓦尼核電站項目上展開過激烈競爭。李在明表示：“這將爲穩定供應我們核電站所需的原料，同時共同進軍全球核電市場奠定基礎。”馬克龍也表示：“我們將加強合作夥伴關系。”朴訓祥 tigermask@donga.com