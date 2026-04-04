繼承隱形技術衣缽 艦艇至潛艇實現“更隱秘”

自20世紀70年代起便開始制造雷達難探測的“空中幽靈”——隱形飛機的全球軍工強國，不可能造不出“隱形戰艦”。自全球首架隱形機問世之時起，這些軍工企業便同時開展了隱形戰艦及潛艇的研究。洛克希德•馬丁公司將“有棱角的飛機”F-117的設計技術也應用于隱形艦船，由此誕生的隱形艦船便是“海影（Sea shadow）”號。其由三角形平板拼接而成的外形與F-117極爲相似。通常，艦船要在海上不被敵方探測，還需避開發射聲波追蹤位置的“聲納”信號。F-117的隱形設計技術同樣完美適用于聲波。將“海影”號模型置于聲波探測儀實驗室測試的結果顯示，其聲波反射率僅爲普通艦船的千分之壹。這艘外形與F-117同樣獨特的艦船雖未投入實戰，卻堪稱現代隱形艦船的“鼻祖”。目前美國隱形驅逐艦朱姆沃爾特級驅逐艦（Zumwalt-class destroyer）等仍沿用當年的設計理論。尤其值得注意的是，艦船相比飛機對空氣動力學敏感度較低，因此有棱角的結構近來被積極應用于隱形艦艇研究。瑞典軍工企業Saab公司設計的“維斯比級輕型護衛艦（Visby-Klass Korvett）”便是代表。艦艇表面覆蓋著幾乎找不到曲線的三角形外板。爲最大化隱形性能，艦炮被設計爲隱藏在艦體內，僅在作戰時伸出射擊，同時還應用了爲避免熱追蹤而將發動機廢氣與冷空氣混合降溫後排放等技術。躲避敵方監視的“海洋隱形”的終極形態便是潛艇。但潛艇存在爲啓動發動機需要空氣，必須定期浮上水面的缺點。因爲水面以下沒有空氣，無法啓動潛艇發動機。現代潛艇大多在水面啓動發動機爲電池充電後，在水下用電池驅動電機。浮上水面時，潛艇可能在熱量、聲音、視野等各方面暴露于偵察手段之下。世界各國渴望開發“核動力潛艇”的原因正在于此。核潛艇無需浮上水面即可發電，因此水下運行時間極長。船員飲用水也可利用剩余電力將海水轉化爲淡水使用。韓國去年10月在慶州舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議上，李在明總統曾向美國總統唐納德•特朗普緊急請求“允許向韓國供應核潛艇燃料”，特朗普總統給出了肯定答複，此後韓國國內便開始了核潛艇建造的相關討論。李沅柱 takeoff@donga.com