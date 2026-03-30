泰格•伍茲因“酒駕或藥駕”被捕後獲保釋

“高爾夫皇帝”泰格•伍茲（51歲，美國）因涉嫌“在酒精或藥物影響下駕駛（Driving Under the Influence）”被警方逮捕並拘留，後獲保釋釋放。據美聯社等媒體報道，伍茲于28日在美國佛羅裏達州馬丁縣駕駛其本人擁有的路虎汽車時與壹輛卡車相撞。事故導致車輛側翻，伍茲從副駕駛車窗爬出。馬丁縣治安官約翰•布丹西克在新聞發布會上表示，“伍茲在住宅區道路上超速行駛時發生事故，他當時處于無力的狀態，我們懷疑他服用了藥物。”伍茲在事故後立即進行的酒精檢測中呈陰性，但因拒絕尿檢而被捕。拍攝嫌犯面部照片後，伍茲繳納了保釋金並被釋放，但他仍面臨“在酒精或藥物影響下駕駛”和破壞財産的指控。伍茲在2021年也曾因在加利福尼亞州洛杉矶附近道路駕駛捷尼賽思汽車時發生側翻事故而嚴重受傷。2017年，他因被發現在自己受損的奔馳車內睡覺而被捕，當時車輛停放在停車場，他也因此面臨“在酒精或藥物影響下駕駛”的指控。當時伍茲陳述稱服用了止痛藥，最終被處以罰款、緩刑及社區服務等。英國《每日郵報》稱，伍茲的駕駛技術和習慣是導致此次事故的原因。伍茲的壹位身邊人士在接受該媒體采訪時表示，“伍茲是個駕駛技術很差的人，有時甚至會在草坪管理公司停放重型裝備的道路上瘋狂超速。”去年接受腰部和跟腱手術的伍茲，最近通過參加屏幕高爾夫聯賽TGL比賽，時隔386天重返實戰，爲重返賽場做准備。然而，受此次事故影響，他實際上已很難參加下月開幕的美國職業高爾夫（PGA）巡回賽首場大滿貫賽事——大師賽。金正勛記者 hun@donga.com