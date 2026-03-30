李在明：“將完全排除國家暴力犯罪的民事和刑事時效”

李在明總統29日表示：“將完全排除對國家暴力犯罪的公訴時效、消滅時效。人只要活着，就要承擔刑事責任。只要有繼承財產，就廢除民事對象的消滅時效，讓其子孫也承擔責任。”當天，李在明就任後首次訪問濟州島，在與“4月3日事件”犧牲者遺屬共進午餐時表示：“想到在殘忍的國家暴力中犧牲的濟州島居民，作爲總統感到非常抱歉。”他說：“廢除時效的法律已經在尹錫悅政權在國會獲得通過，但因爲被否決而流產。爲了避免國民因國家暴力而犧牲，也爲了如果發生這樣的事情象處罰納粹戰犯一樣永久性負責，一定會制定法律。”李在明說：“作爲總統，我應該做的最重要的事情是（國家）不能用國民委託的權力行使暴力。將盡快通過再立法實現（制度化）。”國會在2024年12月由共同民主黨主導通過了《反人權國家犯罪時效等相關特例法》，內容包括取消對反人權國家犯罪的公訴時效和民事損害賠償請求權（消滅時效）。但是去年1月，因代行總統權限的副總理兼企劃財政部長崔相穆行使再議要求權（否決權），法案被廢除。李在明表示：“對於給犧牲者和遺屬帶來傷害的4·3事件鎮壓功勞勳章，也將制定取消依據。”此前，李在明在推特上寫道：“犯有拷問、捏造案件、司法殺人等最嚴重國家暴力罪犯的人，剝奪其所獲勳章和獎章，雖有爲時略晚之感，也是理所當然的措施。”警察廳當天表示，爲了查明並取消因拷問或間諜造假等功勞而獲得的勳章，正在對自警察創立以來授予的7萬多個褒獎和表彰的公共事由進行全面調查。