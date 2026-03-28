“10名顧客中有8人點可樂”…大學路酒館消失的燒酒箱

“去年感覺多少還能賣些啤酒，最近來10個顧客的話，有8個只點可樂。”25日晚7時，在首爾鍾路區大學路經營炸雞店的趙某（52歲，人名音譯下同）歎著氣說道。雖然是客流高峰時段，但店內9張桌子中只有2張坐著客人。即便如此，其中壹桌的大學生顧客也只點了壹瓶可樂分著喝。趙某說：“好不容易來的客人也完全不點酒，或者就點壹杯零度可樂坐上兩三個小時。”三個冰箱中有兩個裝滿了可樂和汽水。當天大學路的巷子裏，因停業的酒館增多而顯得冷清。成均館大學正門附近的商業樓也貼著“出租”告示，壹些烤肉店未作任何說明便關門了。在附近經營韓式酒館的金研珍（48歲）說：“銷售額比去年減少了20%以上”，“但月租也沒降，撐不下去空出來的店鋪也沒人接手。”以大學生等年輕群體爲中心的不飲酒趨勢流行開來，大學街商圈和酒類行業陷入困境。過去與公司職員壹同構成酒類消費主力的大學生不再飲酒，導致消費驟減，這壹波沖擊直接波及了相關行業。曾經每晚顧客盈門的大型餐廳也空著半數餐桌，只有營業至深夜的咖啡廳、24小時洗衣房和無人食品店還亮著燈。大學街商圈酒館的不景氣也體現在數據上。據首爾市統計，該大學路商圈內申報爲啤酒屋或簡易酒館的店鋪，從2019年底的106家減少到去年底的70家。西大門區新村在同壹時期從240家減少到172家，減少了約28%。廣津區建大入口站附近也從169家減少到145家。24日，新村商圈內停業的酒館也隔三差五可見。關門店鋪的玻璃上貼著“無轉讓費”字樣的告示牌也不在少數。這意味著商圈已低迷到連轉讓費都收不回的程度。在新村經營酒館近10年的崔東元（62歲）說：“1樓有烤肉店，2樓有啤酒屋，3樓有練歌房的所謂‘新村公式’早已成爲過去式”，“停業後連招牌都沒拆掉的情況也數不勝數。”隨著酒類消費減少，部分酒館開始銷售壹杯燒酒加冰、售價2000韓元的“單杯酒”。在新村經營中餐連鎖酒館的壹位店主說：“這是壹年前總公司新增的菜單”，“剛開始引入單杯酒時半信半疑，但（不怎麽喝酒的）大學生顧客可以無負擔地飲用，所以還算賣得不錯。”據說，目前相對賣得好的不是燒酒或啤酒，而是雞尾酒或威士忌等。漢城大學在讀生盧泰元（25歲）說：“在大學路等地的酒館打工時，切身感受到相比‘炸彈酒’，大家更傾向于用美味的下酒菜佐餐。”酒類行業也開始制定對策，以抓住逐漸遠離酒水的大學生。海特真露面向今年入學的新生舉辦了認證酒席即可獲贈紀念品的活動。OB啤酒也通過大學生征集等活動，試圖吸引遠離酒水的大學生。此外，還有通過無酒精啤酒等尋找出路的動向。海特真露和OB啤酒正擴大營業，向以往只銷售酒類的酒館推廣本公司無酒精啤酒。便利店等流通渠道也通過推出自有品牌的無酒精酒類産品等方式，積極吸引大學生消費群體。李多謙記者、鄭瑞英記者 gyeom@donga.com、cero@donga.com