伊朗戰爭一個月後，特朗普再次推遲攻擊

2月28日爆發的美國、以色列與伊朗的戰爭已進入一個月，美國總統特朗普當地時間26日在“真實社交”平臺上表示：“推遲對伊朗發電站的攻擊，將延長10天至美國東部時間4月6日晚8時（韓國時間4月7日上午9時）。”此前，特朗普21日要求伊朗完全開放戰爭爆發後封鎖的原油運輸通道霍爾木茲海峽，並威脅稱：“將在‘48小時’內將伊朗發電站夷爲平地。”但兩天後的23日，特朗普又聲稱，“包括伊朗棄核在內，與伊朗在15個領域達成了協議”，因此將攻擊推遲“5天”。如今，他又將暫緩期限延長“10天”。有人指出，特朗普在戰爭爆發後整整一個月來一直在搖擺不定。特別是，僅在21日至26日的5天裏，他就多次改變了立場。不過，特朗普主張，原因是伊朗提出談判要求，而且談判“進展順利”。但與此同時，特朗普在同一天的內閣會議上再次威脅說：“如果伊朗不達成協議，將面臨美國的猛烈攻擊。”《華爾街日報》報道說，除已經派往中東一帶的7000名兵力外，美國還在研究追加派遣1萬名步兵及裝甲部隊的方案等，同時進行地面戰準備工作。伊朗塔斯尼姆新聞社報道說，伊朗爲應對地面戰爭，正在組建100萬名兵力。據分析，在地面戰火種尚未熄滅的情況下，特朗普的舉動之所以有如過山車一般，是因爲戰爭長期化帶來的高油價負擔。英國《金融時報》26日報道稱，在本月9日至23日的兩週內，特朗普和美國高級官員5次做出似乎抑制油價上漲的發言，一小時後油價如期下跌。但也有分析認爲，繼關稅政策之後，在此次戰爭中，房地產企業家出身，即興、交易優先主義傾向較強的特朗普式外交再次暴露出了局限性。《紐約時報》指出，特朗普沒有明確的戰爭目標，把與伊朗的談判全權交給少數親信，而不是專業外交官，他的執政方式使尋找戰爭的退出戰略變得困難。申晋宇 niceshin@donga.com