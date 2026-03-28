正式開始的實體人工智能商用化……希望成爲建築業危機的突破口



全球市場調查企業商業研究公司（TBRC）3月發表的報告顯示，全球建築機器人市場將從去年的65.5億美元規模增長到2030年的154億美元，年均增長超過18%。這意味着建築業領域對機器人的需求正在增加。



韓國建築公司也對把包括機器人在內的實體人工智能引進現場非常感興趣。執行自動駕駛重裝備、焊接機器人、塗裝機器人等特定工程的一些機器人已經開發到了可以在現場實際使用的水平，正在經過實證等。建築公司之所以如此積極，是因爲通過實體人工智能可以解決目前建築業面臨的各種問題。



建築行業正面臨着老齡化和人手不足的問題。據建築工人共濟會透露，去年建築技能人力中50多歲佔33.7%，60歲以上佔28.1%。平均年齡也是51.7歲，正在持續上升。建築業界擔心，如果照此下去，目前的50、60多歲人羣所擁有的現場經驗和訣竅將會無法傳承。這意味着，爲了解決人手不足、費用負擔增加、陷入慢性生產性低下狀態的現實，需要實體人工智能。



社會對安全的認識正在提高，安全事故帶來的風險也在增大，這一點也提高了引進建築機器人的必要性。因爲在高層或地下等事故危險較高的地方工作時，如果投入機器人，就可以減少危險。利用人工智能可以提前掌握或管理、監督現場的危險因素。



但建築業也是很難適用實體人工智能的領域。爲了實現實體人工智能的商用化，最需要的是現場數據，但建築業是數字轉換緩慢的代表性領域。工程有數百、數千種，而且每個現場的情況都不一樣，因此也不可能開發並適用一兩種具有通用性的機器人。從接受訂單工作的建築公司的立場來看，積極投入初期費用較高的機器人也不容易。如何計算機器人投入的工作工程費、如何制定機器人投入現場時的安全標準等，需要制度整頓的問題也很多。



當然，政府也在制定智能建設技術發展藍圖，建立智能建設聯盟等多種支援政策。但是，作爲國家研究開發事業，2020-2025年進行的智能建築技術開發事業規模僅爲約2000億韓元。雖然不是一筆小錢，但考慮到該項目不僅包括實體人工智能，還包括其他智能建設技術，很難認爲是充分的費用。



建築業通常被稱爲“國家基礎產業”。因爲它起到了建設國民生活必需的各種基礎設施的作用。建設業只有實現充實的增長，進行技術革新，全體國民的生活才能便利和安全。在建設經濟蕭條持續的情況下，爲了能讓實體人工智能成爲一個突破口，需要更積極的支援對策。

