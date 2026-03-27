韓國出生人口增加，人口自然減少規模創4年來最低

隨著新生兒數量的逐漸增多，人口自然減少幅度降至4年來的最低水平。短期內人口再次回升的“黃金交叉”有望出現的期待日益高漲。有意見指出，政府需要出台應對低生育率的措施，以實現趨勢性的人口增長。據國家數據平台人口動向26日數據顯示，今年1月人口自然減少5539人。死亡人數（3.2454萬人）超過出生人數（2.6916萬人）。人口自2019年11月（-1685人）起已連續75個月呈減少趨勢。分市道來看，京畿道（1139人）、首爾市（329人）等4個市道人口自然增長，而慶尚北道（-1288人）、釜山（-990人）等13個市道人口自然減少。近期人口減少幅度呈收窄趨勢。1月人口自然減少規模是自2022年（-5205人）後4年來的最低值。比壹年前（-1.5306萬人）減少約1萬人，也低于去年10月（-7848人）、11月（-9998人）、12月（-1.2533萬人）。這被解讀爲受出生人口增加的影響。今年1月出生人口爲2.6916萬人，連續兩年增加，創下2019年（3.0271萬人）以來的最高值。出生人口自2024年7月以來連續1年零7個月呈增長趨勢。這得益于第二次嬰兒潮壹代（1964-1974年生）的子女——第二次回聲潮壹代（1991-1995年生）進入結婚生育高峰期，加之近期社會觀念變化，對結婚生育的積極認識有所擴散。部分人士期待人口可能再次迎來自然增長的黃金交叉。年度人口自2020年自然減少3.2611萬人轉爲“死亡交叉”後，截至去年已連續6年呈自然減少趨勢。自然減少規模從2022-2024年的12萬多人減少至去年的10萬多人。趨勢性反轉是否會出現尚不確定。國會預算政策處預測，今年總和生育率（預計每名女性壹生生育的平均子女數）將回升至0.9人。但預測到2045年將停留在0.92人左右。這遠未達到維持人口所需的2.1人水平。預計出生人口也將在2028年達到28.7萬人的峰值後轉爲減少。世宗=金秀研記者 syeon@donga.com