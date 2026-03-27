美國威脅“準備展示地獄”，以投入地面部隊向伊朗施壓……伊朗在哈爾格島設置大量地雷和導彈

美國白宮在表明有意與伊朗談判以結束戰爭的同時警告稱，“美國總統特朗普已經做好了‘放出地獄’的準備”。分析認爲，這是在威脅，如果伊朗不承認軍事失敗，在談判中不合作，美國將發動包括投入地面部隊在內的總攻勢。針對於此，伊朗也在原油出口重鎮哈爾格島設置導彈和地雷等，大幅加強防禦。這是爲了應對美國試圖佔領該島。雙方表面上都主張自己在此次戰爭中佔據優勢，但內部卻在苦思如何把談判優勢最大化的戰略。美國白宮發言人卡羅琳·萊維特當地時間25日在記者會上表示，與伊朗的談判正在進行中，“如果伊朗不能理解自己在軍事上已經失敗、今後將繼續失敗，特朗普總統將讓他們遭受比任何時候都更大的打擊。”她說：“特朗普總統不是吹牛的人。他已經做好了放出地獄的準備。”分析認爲，特朗普指示美國國防部長皮特·赫格塞思維持對伊朗的軍事壓力也是出於同樣的原因。赫格塞思當天會見總統後對記者說：“我們用炸彈進行談判。”分析認爲，這是在強調要以軍事力量優勢爲基礎，掌握談判的主導權。實際上，美國正在準備控制哈爾格島等地面作戰。據悉，美國國防部24日下達將負責地面作戰的陸軍精銳部隊82空降師的快速反應部隊中的2000人調動到中東的命令。同樣可以投入地面作戰的美國海軍陸戰隊5000人也正在從日本和美國向中東移動。另外，管轄中東的美軍中央司令部司令布拉德·庫珀25日表示：“就在幾個小時前，我們打擊了第一萬個伊朗目標。加上以色列的（空襲）成果，我們又打擊了數千個目標。”伊朗也做好了地面戰的準備。據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，伊朗爲應對美國地面部隊的攻擊，25日大幅加強了哈爾格島的防禦，在島周圍大量設置了對人地雷、反坦克地雷等。另外，在美軍可能登陸的海岸線上也設置了地雷，並追加部署了便攜式地對空制導導彈系統。張恩智記者 jej@donga.com