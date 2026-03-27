“制造YouTube和Instagram成瘾的科技巨頭有罪”

美國陪審團首次就YouTube和Instagram等社交媒體對青少年造成成瘾等精神健康損害的主張，作出了認定科技巨頭有罪的裁決。鑒于全美與此相關的訴訟多達數千起，此次裁決被視爲打開了追究運營社交媒體的科技巨頭責任之路的“樣板審判”。據美聯社等媒體25日（當地時間）報道，當天美國加利福尼亞州洛杉矶法院陪審團裁定，Instagram運營商Meta和YouTube運營商谷歌應向原告共計賠償600萬美元（約合90億韓元，Meta承擔420萬美元，谷歌承擔180萬美元）。原告、20歲女性凱莉•G•M（化名）起訴稱，Instagram和YouTube的算法旨在誘導青少年成瘾，導致她從小便遭受焦慮、抑郁等損害。此前，科技巨頭依據1996年制定的《通信規範法》第230條（“平台對用戶上傳的內容不負責任”）實際上免除了所有法律責任。然而，在此次訴訟中，陪審團經過9天的審議後判定，“問題不在于內容本身，而在于社交媒體運營企業將平台設計得具有成瘾性”。並指出，“這些平台對兒童和青少年有害，兩家企業均未向用戶警告其危險性”。《華盛頓郵報》分析稱，“此次裁決表明，針對科技巨頭的法律保護機制正在發生變化”，“這是法院爲改變矽谷格局而采取行動的信號。”《紐約時報》報道稱，“此次訴訟堪比上世紀90年代針對大型煙草公司的訴訟”，“當時陷入窘境的煙草公司最終支付了超過2000億美元的和解金，停止了面向未成年人的營銷活動，此後嚴格的煙草監管使吸煙率下降。”林雨宣 imsun@donga.com