高級公職人員平均財産21億韓元…73%靠“股票”賺錢

李在明政府第壹屆國務委員（部長級）的平均財産統計爲49.9072億韓元。這比尹錫悅政府第壹屆國務委員的平均財産（40.9027億韓元）高出約9億韓元。政府公職人員倫理委員會26日公布了包含上述內容的高級公職人員定期財産申報結果。當天，國會和大法院公職人員倫理委員會也公開了國會議員和高級法官等人的財産明細。在政府公職人員倫理委員會公開財産的1903人中，76.1%的人財産有所增加。財産增加最多的是平安北道知事李世雄，李知事本人持有的股票價值較上次財産申報增加了540.0199億韓元，申報財産爲1587.2484億韓元。由此，李知事在財産總額和增加額方面均位居榜首。李在明總統申報的財産爲49.7721億韓元，較上次申報增加18.8807億韓元。特別是，李總統申報的存款較上次增加約14億韓元，達30億韓元。青瓦台總統室解釋稱，“主要源于版稅、工資、上市指數基金評估收益等”。部分總統室幕僚也因股票價值上升而財産增加。總統法律秘書官李章亨因特斯拉等海外股票評估額增加，申報財産達134億韓元，較上次財産申報增加44.1721億韓元。此外，總統室幕僚中，春秋館長金相昊申報了7套住宅。高級法官中申報財産最多的是大邱家庭法院院長林海智，達388.119億韓元。韓載熙記者 hee@donga.com