菲律賓“毒品王”朴汪烈被遣返…“服刑期間每月向韓國流通300億韓元毒品”

正在菲律賓服刑的所謂“Telegram毒品王”朴汪烈（48歲•照片）于25日被遣返回韓國。朴王烈涉嫌在因殺人罪名被關押在菲律賓期間，仍通過Telegram每月向韓國流通價值300億韓元規模的毒品。由法務部、外交部、國家情報院、檢察廳、警察廳組成的“跨國犯罪特別應對工作組（TF）”表示，已于25日上午從菲律賓臨時引渡朴汪烈。臨時引渡是指在國外接受審判或服刑的人員，爲便于調查而將其在壹定期限內移交的制度。工作組計劃對朴汪烈在菲律賓期間向韓國大量流通毒品的嫌疑展開調查。據悉，朴汪烈曾在韓國經營壹家水産品流通公司，于2010年代初前往菲律賓，開始經營賭場和非法賭博生意。此後，他因涉嫌在2016年發生的導致3名韓國人死亡的“甘蔗田殺人案”中作爲主犯，被菲律賓警方逮捕。據稱，朴汪烈于2019年10月越獄後，組建了毒品組織，開始通過Telegram流通毒品。此後他于2020年10月被菲律賓警方再次逮捕，菲律賓大法院認定其殺人等嫌疑，判處其有期徒刑60年（長期）。據悉，朴汪烈在再次被關押後，仍使用手機以“全世界”爲網名運營毒品組織，每月向韓國流通價值300億韓元規模的毒品。警方確定正在對朴汪烈進行調查的京畿北部警察廳爲主管機關，將著手展開正式調查。據悉，京畿北部廳于2022年逮捕了涉嫌與朴汪烈進行交易的另壹個毒品組織的總負責人崔正玉（39歲）後，曾多次試圖逮捕朴汪烈。當時朴汪烈正在菲律賓服刑，因此存在限制，但預計此次遣返將成爲查明具體毒品流通嫌疑的契機。據悉，京畿北部廳計劃將2021年抓獲朴汪烈在韓國的毒品總經銷商“梵蒂岡王國”的慶南警察廳的調查內容合並審查。朴汪烈與崔正玉、2022年在越南被捕並被強制遣返韓國的金亨烈（52歲）並稱爲所謂的“東南亞三大毒品王”。據悉，朴汪烈還是電視劇《賭場》中登場角色的原型人物。韓國總統李在明本月3日在與菲律賓總統費迪南德•馬科斯舉行首腦會談時，請求臨時引渡朴汪烈，此後經兩國政府協商，約壹個月後成功實現遣返。曹承延記者 cho@donga.com