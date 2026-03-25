特朗普打出談判牌，“共同管理霍爾木茲海峽”

美國總統特朗普當地時間23日在美國有線電視網（CNN）上表示：“包括伊朗棄核在內，已經就15個項目與伊朗達成了協議。”他在同一天會見記者時表示，將就伊朗封鎖的霍爾木茲海峽的管理問題進行談判。他表示：“（霍爾木茲海峽）將會開放，我和伊朗最高領導人阿亞圖拉（音）將共同管理（海峽）。”自此次戰爭2月28日爆發以來，特朗普主張美伊進行對話並進行談判尚屬首次。他當天通過“真實社交”平臺表示，與伊朗方面進行了爲期兩天的“有益且建設性的對話”，並表示之前預告的轟炸伊朗發電站等也將推遲5天。他還表示：“幾乎在所有地方都達成了協議。伊朗非常強烈地希望達成協議，我們也一樣。”在這種背景下，《政客》和阿克西奧斯等媒體指稱伊朗國會議長加利巴夫是美國的談判對象。加利巴夫8日被選爲伊朗最高領導人，但一直沒有露面，因此是被傳人身安全出現異常的伊朗領導人穆傑塔巴的親信。路透社說，結束這場戰爭的談判最快可能在本週內於巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行。相反，伊朗則表示否認，稱“從未與美國舉行任何會談”。伊朗外交部發言人埃斯邁爾·巴蓋23日對官方的伊朗伊斯蘭共和國通訊社表示：“最近幾天通過幾個友好國家收到了美國要求談判結束戰爭的信息，我們只表明了原則性立場。”他還說：“在過去的24天裏，強加的戰爭還在持續，沒有和美國進行任何協商和對話。”加利巴夫也在X上否認伊美對話，反駁道：“特朗普總統試圖操縱金融市場。”不過，有評價認爲，由於戰爭長期化，兩國負擔加重，美伊通過第三國進行間接接觸或祕密對話的可能性很大。特別是伊朗擔心保守強硬派的反對、破壞政教一體體制的正當性等，難以公開承認與美國對話的事實。也有分析認爲，特朗普爲了爭取向伊朗投入地面部隊所需的準備時間，從“煙幕戰術”的角度出發，故意突出與伊朗的對話事實。華盛頓=常駐記者申晉宇、巴黎=常駐記者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com