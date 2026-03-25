與肌肉僵硬疾病抗爭的席琳•迪翁，計劃秋季重返舞台

因罕見疾病暫停活動的加拿大籍流行歌星席琳•迪翁（58歲）有望在今年秋季于法國舉行的大型演唱會上重返舞台。這將是她自2020年美國紐約巡演（其最後壹次單獨演唱會）以來，時隔6年的首次。據美國娛樂媒體《綜藝》23日（當地時間）報道，迪翁正在法國巴黎籌備壹場大型演出。加拿大法語媒體《新聞報》的專欄作家雨果•杜馬也透露：“迪翁計劃于9月和10月在位于巴黎西部郊區的、可容納4萬人的室內演出場館巴黎拉德芳斯競技場，每周各舉行兩場演出。”該場館是歐洲最大的室內演出場地，泰勒•斯威夫特、滾石樂隊等都曾在此登台。此次複出傳聞，因巴黎市內出現了印有迪翁代表歌曲《愛的力量》、《再愛我壹次》等歌詞的海報而迅速傳開。迪翁也在自己的社交平台上發布了不同時期的照片，並留下“我不知道該如何對妳說（Je sais pas comment te dire…）”的信息。粉絲們在評論中表達了期待，如“演出日程是什麽時候”、“女王回來了”。迪翁于2022年被診斷出患有“僵人綜合征（Stiff-Person Syndrome）”後暫停活動。這種病百萬人才有壹例，患者全身肌肉會變得僵硬，甚至日常生活都難以自理。迪翁最後壹次大規模單獨演出是2020年春季在紐約舉行的巡演，後因疫情中斷。之後迪翁曾試圖再次舉行演出，但因健康問題未能成行。迪翁在2024年巴黎奧運會開幕式上，驚喜現身演唱了埃迪特•皮亞夫（1915∼1963年）的《愛的頌歌》，成爲話題。據稱，爲登上該舞台，她每周堅持鍛煉五天，並同時進行物理治療和聲樂治療，其“音樂鬥志”令許多人感動。同年，英國流行歌星阿黛爾在自己的演唱會觀衆席上看到迪翁後，與她緊緊相擁。迪翁是加拿大魁北克省出身的歌手，曾憑借電影《泰坦尼克號》主題曲《我心永恒My heart will go on》等作品五次獲得美國格萊美獎。史智媛記者 4g1@donga.com