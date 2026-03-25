國民年金的股東大會實力活動……不要越過“提高收益率”的底線



迎來3月股東大會季節，國民年金對企業提出的股東大會議案投了反對票，正在積極行使實力。不僅反對選任企業代表爲公司內部理事，還爲了減少商法修改的副作用，對改變理事會結構的動向踩下了剎車。雖然說這是爲了獲取小額股東利益、提高企業價值的措施，但也有不少人批評說，這過度地動搖了飽受國內外不利因素困擾的企業經營權。



在上週的曉星重工業股東大會上，國民年金反對並否決了減少理事定員的公司提案。在今年秋天實施商法修訂案之前，阻止了企業減少行動主義基金進入理事會可能性的動向。在本週召開的新韓金融集團股東大會上，國民年金決定對再次選任新韓金融控股會長陳玉東爲公司內部理事的案件行使反對票。擁有60%股份的外國股東、全球表決權諮詢公司以高經營成果等爲由全部贊成，但國民年金卻以過去因LIME基金事件而受到金融當局的輕罰爲由表示反對。



國民年金的立場，是與李在明政府的股市活性化政策相吻合，發出代表股東利益的聲音。問題是，這種動向也會萎縮正當企業的經營權防禦。根據將於今年9月起義務化的集中投票制，在選拔多個理事時，股東可以根據理事人數行使投票權，集中給一個人。努力切斷進入董事會後提出無理要求的行動主義基金，是企業的自然應對。



因爲國民年金的治理結構缺乏獨立性，國民年金就特定企業首席執行官發表意見時，往往被理解爲帶有政治意圖。國民年金基金運用委員會的負責人是保健福利部長，包括各部門6名次官，三分之一委員是政府人士。這與隔絕政府影響力、由外部專家負責運營的發達國家年金基金有很大差異。



在韓國上市公司中，每四家就有一家國民年金是持股超過5%的大股東，處於“絕對甲方”的地位。這樣的國民年金如果有“沒有正確答案”的企業治理和經營方式上，以政府政策導向對企業施壓，將使企業經營更加困難。在動盪不安的國內外資產市場上，不應忘記其本職使命——在穩健的同時實現國民年金收益率的最大化。

