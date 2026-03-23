“風之孫”李政厚，MLB最後壹場熱身賽轟出首記本壘打

“風之孫”李政厚（28歲•舊金山巨人）在新賽季開季前最後壹場熱身賽中擊出本壘打，以愉悅的心情邁向常規賽季。李政厚22日在美國亞利桑那州斯科茨代爾體育場舉行的與克利夫蘭隊的美國職業棒球大聯盟（MLB）熱身賽中，作爲第壹棒擊球手兼右外野手首發出場，交出了3個有效擊球、2支安打（1記本壘打）、1分打點、2得分的成績單。李政厚在當天第二個擊球回合即第三局下半局兩人出局壹壘有人的情況下，擊出了壹支右前安打。隨後，在比分6比0領先的第四局下半局兩人出局時，他瞄准右手投手坦納•比比（27歲）投出的、時速150公裏的正中快速球，轟出了壹支飛越右外場中間圍牆的壹分本壘打。這是李政厚在MLB常規賽季和熱身賽合計中，自去年9月9日對陣亞利桑那隊比賽後，時隔194天再次擊出飛越圍牆的本壘打。迎來MLB第三個賽季的李政厚，在今年熱身賽中取得了擊球率0.455（22個有效擊球、10支安打）、1記本壘打、4分打點、OPS（上壘率+長打率）1.227的成績。出戰8場比賽，未被三振出局壹次。這是自2024年踏上美國賽場以來，他在熱身賽中取得的最佳戰績。舊金山隊在本場打擊戰中最終以10比7獲勝。舊金山巨人隊將從23日起，在三天內與壹支小聯盟球隊等進行三場評估賽，之後于26日上午9時5分起，在主場甲骨文球場對陣紐約洋基隊，進行常規賽季揭幕戰。當地時間25日下午5時5分開始的這場比賽，是2026賽季MLB常規賽季的正式揭幕戰，被稱爲“MLB開賽之夜”。迎來美職棒大聯盟第二個賽季的金慧成（27歲•洛杉矶道奇）在22日對陣奧克蘭運動家隊的熱身賽中，作爲第六棒擊球手兼遊擊手首發出場，交出了4個有效擊球、1支安打、1分打點、1次三振的成績。金慧成在MLB熱身賽中的擊球率達到了0.407（27個有效擊球、11支安打）。李素研記者 always99@donga.com