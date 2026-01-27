爲60萬億韓元潛艇訂單 政經界特使團赴加拿大

爲爭取規模最高達60萬億韓元的加拿大下壹代潛艇訂單，以韓國總統秘書室室長姜勳植爲首的特使團已啓程前往加拿大。不僅競標方韓華集團副社長金東官，現代汽車集團會長鄭義宣也預計將在當地會合，爲訂單爭奪戰提供支援。據多位政府相關人士26日透露，由姜勳植室長、産業通商資源部長官金正官、防衛事業廳廳長李镕喆等組成的防務特使團，計劃與加拿大産業部長、國防部長、國務部長等多位高級官員會面。但據悉與總理馬克•卡尼的會面未能成行。相關人士表示：“據我所知，卡尼總理計劃不與（競爭國）德國和韓國雙方會面。”加拿大潛艇項目是爲替代預計于2030年代中期退役的維多利亞級潛艇而推進的大型項目。由韓華海洋和HD現代重工組成的“韓國團隊”與德國蒂森克虜伯海洋系統公司入圍最終候選名單，預計將于3月進行最終提案，上半年內選定優先談判對象。最初韓國中標可能性曾被看好，但隨著德國近期提出以建設大衆集團電池工廠作爲貿易補償方案，局勢出現逆轉。此前，加拿大國防采購國務部長史蒂文•普瓦裏耶曾表示：“軍事標准已滿足。（韓國和德國）應競爭誰能爲加拿大帶來更大的經濟效益。”鄭義宣會長加入特使團，被解讀爲意在展現與加拿大經濟合作的意願。姜勳植室長當天在仁川國際機場與記者會面時表示：“德國是制造業強國，也是曾向我們傳授潛艇開發技術的國家。形勢並不輕松”，但他同時指出：“若成功中標，預計將爲300多家合作企業帶來訂單，並創造超過2萬個就業崗位。”李元舟記者、申圭振記者 takeoff@donga.com、newjin@donga.com