時隔四年“千斯達克”近在眼前…受執政黨“科斯達克3000點目標”預期提振指數上漲

隨著韓國綜合股價指數（KOSPI，以下簡稱韓國綜指）開啓5000點時代，科斯達克指數（KOSDAQ）也逼近“千斯達克”（科斯達克指數1000點）。鑒于政府已提前實現“韓國綜指5000點”承諾，市場期待其將把培育科斯達克市場作爲下壹目標。23日，科斯達克指數報收于993.93點，較前壹交易日上漲2.43%。盤中壹度升至998.32點，威脅1000點關口。雖然散戶投資者抛售了價值1.0358萬億韓元的股票，但機構投資者（淨買入9874億韓元）近1萬億韓元的淨買入拉動了指數。外國投資者也淨買入866億韓元的股票。當天科斯達克市值前十的股票全部上漲。此前因近期業績發布會公布的專利費率未達市場預期而股價大幅下跌的龍頭股Alteogen（+4.73%），以及艾伯維生物（+10.24%）、三千堂制藥（+13.74%）等近期表現疲軟的生物股走強。EcoPro BM（+1.1%）、Rainbow Robotics（+7.58%）等二次電池和機器人股也普遍收漲。當天科斯達克指數的上漲態勢，與韓國綜指盤中升至5021.13點刷新最高紀錄後漲幅收窄，最終報收于4990.07點（較前壹交易日上漲0.76%）形成對比。市場認爲，韓國綜指在達到5000點後進入整理階段，出現了輪動交易。以現代汽車、韓華航空航天等今年漲幅較大的股票爲中心，出現了獲利了結賣盤，而資金轉移到了跌幅較大的科斯達克股票上。此外，市場也反映了壹種預期，即前壹日與李在明總統共進午餐的共同民主黨“韓國綜指5000點特別委員會”委員們提議將突破科斯達克3000點作爲下壹目標。政府和民主黨正在推進相關培育方案，例如迅速淘汰不良企業，以及活躍人工智能（AI）、航天、能源等核心科技企業的首次公開募股（IPO）。政府促進對中小、中堅、風險企業發行的證券及貸款債權等風險資本的投資，以及運營名爲“國民成長基金”的官民聯合政策基金，預計也將對中小企業比重較高的科斯達克市場構成利好。政府和執政黨將目光轉向培育科斯達克市場，是因爲相對于韓國綜指，科斯達克指數的漲勢相對緩慢。自2024年底以來，韓國綜指上漲了107.96%，而科斯達克指數僅上漲了46.56%。科斯達克指數自2022年1月5日（1009.62點）以後，四年多來收盤價從未突破1000點關口。市場雖對政府扶持措施抱有期待，但也認爲鑒于科斯達克上市公司的基本面較弱，其效果可能有限。IBK投資證券研究員鄭勇澤（音）表示：“政府正在推進的科斯達克培育措施將逐步見效”，但同時指出：“在‘K型’經濟分化加劇的局面下，對于不僅業績不佳、信用風險也較大的中小企業而言，業績和股價上漲都可能受到限制。”洪錫浩記者 will@donga.com