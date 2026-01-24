初次見面的兩位“女王”，愉快暢談推廣冬季運動

“姐姐，您好。”“排球女帝”金軟景（38歲，已退役）看著照片牆私信窗口，壹時難以置信。因爲發信人是“花滑女王”金研兒（36歲，已退役）。金軟景笑道：“作爲初次聯系，信息裏還帶了表情符號，感覺很親切。”金研兒則表示：“因爲我是妹妹，覺得應該先打招呼。”金軟景于22日通過其YouTube頻道“面包姐姐金軟景”，公開了金研兒作爲嘉賓出演的視頻。作爲2021年東京夏季奧運會女子排球“四強神話”主角的金軟景，與2010年溫哥華冬季奧運會花樣滑冰女子單人滑金牌得主金研兒，是各自項目代表性的“傳奇”明星。但兩人私下見面尚屬首次。由于各自活動的季節不同，且金研兒作爲國家隊主力活躍時期，花樣滑冰代表隊並未在選手村訓練，因此沒有積累情誼的機會。金研兒在2014年索契冬奧會運獲得銀牌後結束了選手生涯。曾擔任在韓國舉行的2018年平昌冬奧會宣傳大使的金研兒，還在開幕式上作爲聖火最終點燃者登場。對于退役後生活的提問，金研兒回答“沒做什麽，過得挺好”，並表示“以前即使休息時，腦子裏也總有壹角萦繞著對運動的憂慮和煩惱，現在可以沒有那些負擔地安心休息，這很好”。兩人也聊到了彼此的項目。金軟景說：“如果金研兒是排球選手，應該很適合從事需要大量腦力較量的二傳手位置。”對此，金研兒回應：“排球選手彈跳力非常好，（姐姐）如果從事花滑的話，應該會很擅長跳躍。”金軟景則笑稱：“192厘米的身高要是滑花滑，想想應該挺帥氣的”，引發了笑聲。當天兩位傳奇的會面，旨在距離2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬季奧運會約十余天之際，喚起大衆的關注。由金軟景首先提議，金研兒接受後得以促成。金研兒回顧道：“奪牌項目變多了，選手也多了，但確實感覺對冬奧會的關注度不如以前了。反而以前好像有壹位明星選手出現時，會更受矚目。”她接著表示：“2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬季奧運會上，有許多參加不同項目的優秀選手。請大家多多支持和關注。”韓鍾浩記者 hjh@donga.com