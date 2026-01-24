“工廠裏壹台機器人也不行”…如此下去無法守護國家競爭力



現代汽車工會公開表明了反對人形機器人投入生産現場的意見。此舉針對的是現代汽車集團制造的人形機器人“阿特拉斯（Atlas）”。意在阻止機器人取代人工導致的勞動力縮減，以及工會影響力可能被削弱的趨勢。有擔憂認爲，這種態度可能扼殺將承擔經濟未來責任的高端産業的萌芽。



全國金屬工會現代汽車支部在近期分發的通訊中表示：“若投入機器人，預計將産生雇傭沖擊。請牢記，未經勞資協議，壹台機器人也不得進入現場。”這是針對現代汽車集團本月月初在美國拉斯維加斯舉行的信息技術（IT）展會“CES 2026”上公開阿特拉斯作出的反應。現代汽車計劃到2028年在美國建立3萬台量産體系，並分階段投入制造現場。



對于在全球市場上與日、德、美系汽車，乃至在全球推行低價攻勢的中國電動車競爭的現代汽車和起亞汽車而言，即使擴大人形機器人的投入，也必須提高價格競爭力。預計單價約2億韓元的阿特拉斯可以完成價值1億韓元的兩三名工人的工作量，將大幅提高制造業的生産率。特別是韓國，爲緩解因低生育率、老齡化日益加劇而導致的勞動力短缺，擴大機器人在生産現場的應用已不可避免。



此外，與自動駕駛汽車壹同被視爲在現實世界實現人工智能（AI）的“物理AI”代表的人形機器人，是韓國爲維持制造業強國地位決不能放棄的未來型尖端産業。爲掌控預計十年內將增長至至少數十萬億韓元規模的全球人形機器人市場，中國正在政府層面向機器人企業投入巨額補貼。



隨著機器人和AI取代部分人類勞動的時點提前，預計包括經濟現場在內的整個社會將發生劇變。在此變化中，若只顧自身利益的利己主義橫行，國家競爭力將下降，企業將在全球競爭中掉隊，最終導致更多工作崗位流失。





朴重炫 sanjuck@donga.com